Ancora due persone hanno superato la malattia Covid-19 a Tivoli: arriva così a 26 il totale dei guariti nel territorio tiburtino. Alla luce di questo nuovo dato, sono 10 gli attualmente positivi al nuovo Coronavirus.

Altri due guariti a Tivoli

I contagi totali riscontrati nel Comune dall’inizio dell’emergenza restano 41, dei quali cinque le persone purtroppo decedute.

Sono 29 complessivamente le quarantene, delle quali 14 persone in isolamento (coloro che si sono posti in autoisolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione) e 15 in quarantena fiduciaria domiciliare.

Si ricorda che i risultati comunicati oggi dalla Asl Roma 5 sono relativi all’andamento epidemiologico dei giorni scorsi e non a quelli della settimana corrente, nella quale si è dato l’avvio alla “fase 2” dell’emergenza sanitaria nazionale e per il cui bilancio occorrerà aspettare all’incirca 10 giorni.