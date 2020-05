Tre persone guarite dal Covid-19 nel Comune di Tivoli. È quanto comunica oggi la direzione generale della Asl Roma 5 nel suo bilancio quotidiano. Sale così a 24 il totale di coloro che hanno superato la malattia, mentre restano 12 gli attualmente positivi al nuovo Coronavirus e 41 i contagiati totali riscontrati nel territorio tiburtino dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Di questi, lo ricordiamo, sono purtroppo cinque le persone decedute.

Coronavirus: tre nuovi guariti da Covid-19 a Tivoli. La situazione aggiornata

Per quanto riguarda le quarantene, sono 31 quelle totali: 15 in autoisolamento (coloro che si sono posti in isolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione) e 16 in quarantena fiduciaria domiciliare.

Si ricorda che il Comune di Tivoli ha messo in campo per l’emergenza Covid-19 diversi servizi per agevolare la vita quotidiana dei cittadini. Sul sito internet istituzionale sono disponibili: un elenco in aggiornamento di esercizi commerciali che effettuano consegne a domicilio; il “Progetto emergenza Covid19” dedicato agli ultra 65enni, ai disabili e a chiunque sia a conoscenza di situazioni di disagio o di solitudine, chiamando il numero verde 800167662; un servizio di supporto psicologico in collaborazione con alcune realtà sociali locali attraverso il numero 3385080396 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:00).