A Frosinone e Patrica , i militari del NOR – Sezione Radiomobile e quelli della Stazione di Supino sanzionavano amministrativamente tre persone per il “mancato rispetto delle misure di contenimento del contagio di cui al D.P.C.M. 19/2020”. Le stesse, nonostante le misure di contenimento venivano sorprese alla guida delle proprie autovetture senza giustificato motivo o comprovate esigenze.

Ecco cosa è successo in altre zone della Ciociaria

Dall’inizio dell’emergenza nazionale COVID-19 i militari dipendenti la Compagnia Carabinieri di Frosinone hanno effettuato controlli nei confronti di 1.200 esercizi pubblici ed oltre 5.260 persone;

Nel corso dei servizi di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19, i militari dei Reparti dipendenti della Compagnia hanno proceduto a sanzionare amministrativamente 4 persone di cui due sorprese in Cassino mentre litigavano in strada senza indossare i dispositivi di protezione mentre in Acquafondata sono state controllate le altre due persone, residenti in comuni diversi, sorprese a bordo di autovettura senza valido motivo o comprovata esigenza.

Inoltre è stata notificata l’ordinanza di chiusura emessa dalla Prefettura di Frosinone, a seguito di proposta da parte dei militari operanti, a carico delle sottonotate attività commerciali:

– a Cassino , i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno notificato il decreto con cui è stata disposta la chiusura del locale per giorni 10 al titolare di un bar del luogo. Lo stesso, lo scorso 10 marzo veniva deferito per aver lasciato attive le slot machines presenti nel locale, permettendo agli avventori di continuare le giocate in violazione delle prescrizioni imposte per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid-19;

– a Villa Latina , i militari della Stazione di Picinisco hanno notificato al titolare di un bar di quel centro, l’ordinanza di chiusura di giorni 15. Lo stesso, lo scorso 11 marzo veniva deferito per l’inosservanza alle disposizioni relative al contenimento dell’epidemia Covid-19 poiché sorpreso nel locale, aperto oltre l’orario consentito e con all’interno alcuni avventori seduti ad un tavolo intenti a consumare bevande senza il previsto distanziamento sociale.