Continuano incessantemente i controlli disposti da questo Comando, tesi al contrasto dell’inosservanza alle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19. Nell’ambito di tali servizi i Reparti dipendenti, in tutte le articolazioni operative, hanno sanzionato amministrativamente per “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020” 19 persone .

Ecco tutti i dettagli

nel territorio della Compagnia di Cassino, sono state sanzionate in tutto 13 persone. Segnatamente quattro a Cassino, una ad Atina, tre a S. Biagio Saracinisco, due a S. Apollinare, una a Piedimonte San Germano, una a Villa Santa Lucia ed una a Cervaro. In particolare la persona sanzionata ad Atina, riferiva di essersi recata a passare la domenica presso l’abitazione dei genitori, mentre le tre persone controllate insieme a San Biagio Saracinisco, riferivano di essersi ritrovati a casa di un amico a mangiare una pizza;