I Carabinieri della Stazione di Torrice traevano in arresto per “tentato omicidio” un 77enne del luogo.

Ecco cosa è successo

Lo stesso, per motivi legati a liti di confine tra alcuni fondi agricoli, nel vedere il nipote arare il campo vicino alla sua proprietà, non esitava ad andare a casa, prendere il suo fucile regolarmente detenuto ed esplodere un colpo verso il nipote 58enne, anch’egli di Torrice, ferendolo gravemente ad un braccio.

Sul posto giungevano immediatamente i militari operanti che, dopo aver prestato i primi soccorsi al ferito, avendo subito chiara la dinamica dei fatti, traevano in arresto il 77enne e sequestravano il fucile con le relative munizioni. Il malcapitato veniva elitrasportato in un ospedale della capitale in codice rosso e ricoverato in prognosi riservata.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva posto agli arresti domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo;