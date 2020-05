Da ieri, Martedì 5 Maggio, ha riaperto la pista ciclabile di Zagarolo (Via Valle della Foresta) e oggi, Mercoledì 6 Maggio, anche il parco dell’Istituto Rita Levi Montalcini di Valle Martella.

La PISTA CICLABILE sarà gestita dall’Associazione Tu e Noa Oltre le Mura e nella locandina allegata troverete tutte le regole da osservare per usufruire dello spazio verde.

RIAPERTURA PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI ZAGAROLO, TUTTE LE INFO E LE REGOLE DA OSSERVARE



Nello specifico:

– divieto di utilizzo dei giochi per bambini;

– controllo delle entrate, limitando il numero a 40 persone alla volta, al fine di non creare assembramenti;

– la permanenza nella pista ciclabile non deve superare un’ora;

– rispetto dell’obbligo della mascherina e della distanza interpersonale;

– chiusura dei servizi igienici pubblici, eliminandone la possibilità di utilizzo;

Ricordiamo, inoltre, che il il bar all’entrata avrà la possibilità di vendere soltanto merce da asporto con divieto di entrata nel bar da parte degli utenti.

Orari: tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 21.30.