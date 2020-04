Zagarolo, riaperto il mercato contadino in sicurezza…

RIAPRE IL MERCATO CONTADINO DI ZAGAROLO IN SICUREZZA – DEROGA PER LO SVOLGIMENTO NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE COVID-19

– Unica postazione di accesso al mercato con personale del Mercato COntadino che assicuri un presidio di controllo e di contingentamento dei clienti;

– creazione di un percorso che assicuri il rispetto delle specifiche prescrizioni di igiene e sicurezza da parte dei singoli titolari dei banchi del mercato;

– collocazione dei banchi ad un distanza non inferiore a tre metri;

– obbligo di indossare le mascherine e i guanti come dispositivi di protezione.

Lo svolgimento dei mercati settimanali di Zagarolo e Valle Martella, invece, restano sospesi fino al 3 Maggio 2020.

COMUNE DI ZAGAROLO, SERVIZIO RITIRO SFALCI PORTA A PORTA IN EMERGENZA COVID-19 – MODIFICHE DEL SERVIZIO DA LUNEDI’ 20 APRILE

Il 5 Aprile scorso il Comune di Zagarolo ha lanciato l’iniziativa di ritiro a domicilio di sfalci e potature il Mercoledì di ogni settimana.

Vista l’enorme richiesta di ritiro, è stato modificato il servizio e rimodulato con una suddivisione per strade e giorni.

Il ritiro di sfalci sarà suddiviso in tre giornate, Lunedì, Mercoledì e Sabato, e non più nella sola giornata di Mercoledì. Le tre giornate saranno organizzate per zone, come sotto riportato. Il servizio, inoltre, prevederà il RITIRO ESCLUSIVO DEGLI SFALCI E NON SARA’ PREVISTO IL RITIRO DELLE POTATURE: quest’ultime potranno essere smaltite presso l’isola ecologica, non appena sarà possibile la riapertura. Resta invariata la quantità di tre sacchi a utenza e si chiede di rispettare queste misure anche ai condomìni. Tali restrizioni risultano necessarie al fine di riuscire a garantire il servizio a tutti i cittadini presenti sul territorio di Zagarolo.

“Ci scusiamo con i cittadini per gli eventuali disservizi prodotti – precisa l’Assessore alle Politiche ambientali di Zagarolo, Andrea De Santis. – Non ci aspettavamo una quantità cosi elevata di sfalci e potature da ritirare a domicilio. Per far fronte all’emergenza dobbiamo dare delle priorità: per questo ci siamo concentrati sugli sfalci, piuttosto che sulle potature. Stiamo facendo il possibile per venire incontro a tutte le esigenze dei cittadini, vi chiediamo ancora la massima collaborazione”.

L’Amministrazione comunica che gli sfalci e le potature che non sono state raccolte Mercoledì 15 Aprile, verranno ritirate nella giornata di domani, Sabato 18/04/2020. Dalla prossima settimana il servizio prevederà il ritiro esclusivamente degli sfalci.

CALENDARIO

LUNEDI’

Valle Martella

Colle Mozzo

Via dell’Uliveto

MERCOLEDI’

Colle Barco

Colle Palombara

Colle Santa Maria In Fronte

Colle dell’Oro

Colle del Pero

Colle Lungo I – II – III strada

Colle Santa Teresa

Colle Labirinto

Viale della Stazione

Colle Gentile

Colle Collecchie

Valle Epiconia

Colle Carnarolo

Colle Palazzola

Colle Villa

Colle Magnano

e zone limitrofe.

SABATO

Colle Ristretti

Colle Savelli

Colle Giacinto

Colle Prato Nuovo

Colle Pallone

Colle Scossite

Colle Scossite Mandrozza

Via Belvedere

Via dei Paesi Nuovi

Colle Castel Vecchio

Via Santa Apollaria

Via Santa Apollaria Vecchia

Colle Mainello

Via Prati di Mainello

Colle Farina

Colle Persico

Colle Cancellata di Mezzo

Colle Cancellata Grande

Colle Mozzo

Colle Massimo

Colle Pallavicini

Via Gallicano Colonna

Prato Rinaldo

e zone limitrofe.