Finestre su Paliano: un contest per raccontare la città in questi giorni difficili

“Finestre su Paliano” è il concorso ideato dalla Proloco e promosso dal Comune di Paliano, Assessorato alla Cultura, un’iniziativa che si pone l’obiettivo di promuovere la città di Paliano tramite la realizzazione di foto e video. Il concorso è aperto a tutti, cittadini, commercianti, ristoratori. Soggetti di queste produzioni potranno essere scorci di paesaggio, angoli del paese, ma anche una ricetta tipica, un canto tradizionale o una poesia.

Finestre su Paliano: il contest

«Questi giorni difficili e surreali che stiamo vivendo – ha commentato il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Valentina Adiutori – possono aiutarci ad apprezzare questa città valorizzando la nostra creatività e la nostra identità, e in più conservando la memoria di un periodo storico sicuramente unico per questa generazione. Può essere un modo per liberare l’immaginazione in vista del futuro, come antidoto alle difficoltà di questo momento presente. L’Amministrazione Comunale ringrazia la Proloco per l’iniziativa in atto e tutti i cittadini che parteciperanno».

Oscar Schifalacqua, presidente della Proloco:«Il concorso che abbiamo ideato vuole raccontare la città in questo periodo così fuori dall’ordinario e può essere la risposta giusta per chi ha la volontà e il desiderio di testimoniare e raccontare attraverso la fotografia o un video la società e i suoi cambiamenti. Questo contest servirà come momento di ritrovo della nostra comunità. Vi ringraziamo per il materiale che ci state inviando e ricordiamo che le foto e i video da voi realizzati, saranno pubblicati sulla nostra pagina Facebook, ma solamente i più belli entreranno nel video promozionale».

Il materiale, con allegato il regolamento che dovrà essere obbligatoriamente firmato, può essere inviato entro le ore 19.00 del 22 maggio 2020 alla mail: finestresupaliano@gmail.com.