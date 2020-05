Questa mattina il sindaco Domenico Alfieri ha regolamentato tramite apposita ordinanza gli orari di apertura e chiusura delle attività di ristorazione e degli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale, in vigore da domani, lunedì 4 maggio, fino a domenica 17 maggio.

PALIANO, ORARI ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE ED ESERCIZI COMMERCIALI

«Questa ordinanza – ha dichiarato il sindaco Domenico Alfieri – è il primo dei provvedimenti attraverso cui gestiremo nei giorni a venire gli sviluppi della “fase 2” dell’emergenza Covid-19. Il prossimo passo, già in programma per domani, sarà la riapertura al pubblico del cimitero comunale, le cui attività ripartiranno grazie a un piano elaborato già da tempo, in grado di assicurare ai cittadini tutte le misure di sicurezza del caso.»

Questi, nel dettaglio, gli orari di apertura e chiusura, con relative restrizioni:

– Ore 6,00-19,30: Bar –> consegna da asporto;

– Ore 8,30-19,30: Gelaterie e pasticcerie –> consegna da asporto;

– Ore 10,00-22,00: Attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, pub, rosticcerie, friggitorie) –> consegna da asporto;

– Ore 8,30-19,30: Attività di vendita prodotti alimentari, beni di prima necessità, fiorai, abbigliamento per bambini, tabacchi e toelettatura per animali.

I clienti interessati alla consegna da asporto dovranno:

– entrare nel locale uno alla volta;

– indossare guanti e mascherina;

– restare nel locale solo il tempo strettamente necessario al pagamento e ritiro della merce.

Non sarà consentito il consumo della merce all’interno del locale, né l’utilizzo dei servizi igienici dello stesso.

I gestori e gli addetti dovranno rispettare la normativa di igiene e sicurezza, indossare mascherine e guanti e mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro. All’interno del locale dovranno essere presenti prodotti per igienizzare le mani a servizio della clientela.