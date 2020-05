I Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone continuano ad operare in favore delle persone bisognevoli di vicinanza, di sostegno e di rassicurazione, specie in questo periodo di emergenza ed in particolare verso le persone anziane over 75, che si esporrebbero al rischio di contagio uscendo da casa e facendo code presso gli uffici PT per il ritiro delle pensioni.

Le consegne

Negli ultimi giorni, grazie alla recente convenzione stipulata fra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, è stato possibile soddisfare la richiesta di recapito a domicilio della pensione fatta da due signore anziane di Sgurgola e Sora .

Così i Comandanti delle locali Stazioni, muniti di apposite deleghe, hanno provveduto al ritiro del denaro presso l’ufficio PT di Sgurgola e Sora, per poi consegnarlo alle richiedenti presso le rispettive abitazioni di residenza.

All’atto della consegna era palpabile la commozione da parte delle donne, le quali hanno accolto con sollievo e gratitudine il servizio assicurato dai militari, che ha ulteriormente rinsaldato quel rapporto di fiducia esistente tra la popolazione e l’Arma.