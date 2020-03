Nella giornata di ieri, in Sgurgola, i militari della locale Stazione Carabinieri, in ottemperanza all’Ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone, traevano in arresto un 37enne del posto (già censito per reati contro il patrimonio ed altro).

L’uomo dovrà espiare una pena detentiva domiciliare di mesi 10 e giorni 8 per i reati di falso, evasione e ricettazione, tutti commessi nella cittadina laziale nel periodo intercorrente tra il 2013 ed il 2016.

L’arrestato pertanto al termine delle formalità di rito veniva tradotto presso il proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare come disposto dall’A.G. procedente.

