LAZIO, ANAS: PROSEGUONO I LAVORI DI RISANAMENTO PROFONDO DELLA PAVIMENTAZIONE SULLA SS2 BIS “CASSIA VEIENTANA”.

La situazione

Proseguono i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla Strada Statale 2 Bis “Cassia Veientana” avviati da Anas (Gruppo FS italiane).

Gli interventi interessano tratti saltuari tra l’innesto sul Grande Raccordo Anulare (chilometro 0) e lo svincolo per Cesano (chilometro 13,400) in entrambe le direzioni di marcia. In corrispondenza del cantiere il traffico è sempre consentito sulla corsia libera. Il completamento è previsto entro domenica 24 maggio.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148

FOTO DI REPERTORIO