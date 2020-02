LAZIO, ANAS: INCIDENTE SULLA SS2 BIS “CASSIA VEIENTANA” ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA

chiusa temporaneamente la carreggiata in direzione Roma

Sulla strada statale 2bis “Cassia Veientana”, all’altezza di Prima Porta (km 5) è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma per consentire l`intervento dei mezzi di soccorso in seguito a un incidente.

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto diversi veicoli e causato il ferimento di due persone. Il transito è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco.

Sul posto è presente il 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale Anas, al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO: CARREGGIATA RIAPERTA POCO DOPO LE 12.