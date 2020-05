Latina e Velletri, McDonald’s preso d’assalto: traffico in tilt

Sul territorio nazionale è scattata la Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Le misure restrittive sono cambiate e al momento è possibile svolgere qualche attività in più, sempre nel rispetto delle norme emanate dalle istituzioni governative e regionali.

Traffico in tilt a Latina e Velletri: preso d’assalto il McDrive

A Latina e a Velletri le persone si sono riversate in strada, con le auto, per andare al McDonald’s. Il traffico ha subìto un blocco molto forte, come non succedeva ormai da diverso tempo, vista l’impossibilità ad uscire se non per comprovate esigenze.

Nella serata di ieri, 4 maggio 2020, una fila chilometrica di macchine si trovava in via dei Volsci a Velletri e a Latina, in via Isonzo, via Romagnoli e via Mascagni. A quanto si apprende, a Latina, sarebbero anche intervenuti Carabinieri e Polizia Locale per evitare assembramenti o altri possibili problemi legati al traffico.

La Fase 2 permette alle persone di praticare sport all’aperto, ma a quanto pare in molti hanno preferito di gran lunga andare al McDrive per prendere un panino da asporto. Da alcune immagini circolate sui social si potevano vedere anche diversi autobus bloccati nel traffico in seguito alla situazione che si è creata.

Foto di repertorio