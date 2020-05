Latina, lava il cane all’autolavaggio. La rabbia della associazioni animaliste.

La notizia

Sul web circola un video di un uomo intento a lavare un cane con il getto d’acqua dell’autolavaggio. Questo è quanto segnalato dall’Associazione Amici del Cane di Latina.

Non si sa se il cane fosse il suo e non si sa se si è trattato di un gesto sconsiderato o di un vero e proprio atto di violenza. Il getto d’acqua, comunque, è molto forte, troppo per un essere vivente, e di sicuro non ha fatto per niente piacere al povero cane indifeso, vittima di questo maltrattamento.

CLICCA QUI per vedere il video.

FOTO DI REPERTORIO