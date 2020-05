Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Pooh amici per sempre

00:00 – Porta a Porta

01:35 – Rai – News24

02:04 – Che tempo fa’

2 Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Gomorroide

23:10 – Made in China napoletano

00:45 – Il commissario Heller Follia omicida

02:10 – Protestantesimo

3 Rai 3

20:00 – Blob

20:20 – La scelta I Partigiani raccontano

20:45 – Un posto al sole Classic

21:20 – #cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

01:00 – Meteo 3

4 Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – FUORI DAL CORO

00:49 – GLI AMANTI PASSEGGERI

02:32 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

5 Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – PADRE PIO – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – PADRE PIO – 2 PARTE

00:26 – X-STYLE

01:13 – TG5 – NOTTE

6 Italia 1

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – AI LIMITI DELLA FOLLIA

21:15 – LE IENE SHOW

01:00 – AMERICAN DAD – FANTASY BASEBALL – 1aTV

01:21 – AMERICAN DAD – IO SONO I JEANS. LA STORIA DI GINA LAVETTI – 1aTV

01:45 – E-PLANET

02:05 – STUDIO APERTO – LA GIORNATA

7 LA7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Di – Martedì

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:40 – L’Aria che tira (R)

8 TV8

21:25 – Innocenti bugie

23:20 – Runner Runner

00:55 – Hungover Games – Giochi mortali

02:20 – Finché morte non ci separi Ep. 8

9 NOVE

20:35 – Deal With It – Stai al gioco

21:30 – Diverso da chi?

23:25 – E’ gia’ ieri

01:00 – Airport Security

01:25 – Airport Security

01:50 – Airport Security Spagna

20 Venti

20:42 – THE BIG BANG THEORY VI – LA FLUTTUAZIONE DELLA COPPIA

21:04 – GUARDIANS – IL RISVEGLIO DEI GUARDIANI – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – GUARDIANS – IL RISVEGLIO DEI GUARDIANI – 2 PARTE

22:56 – THE LOSERS – 1 PARTE

23:40 – TG COM

23:45 – METEO

23:47 – THE LOSERS – 2 PARTE

00:41 – MR. ROBOT I – UNO E ZERO

01:24 – MR. ROBOT I – IL BUG

21 Rai 4

20:33 – Criminal Minds IV ep.12

21:19 – Attacco al Potere – Olympus has fallen

23:14 – Wonderland pt.28

23:47 – Detroit

02:10 – Supernatural XIII ep.11

02:50 – Cold Case ep.18

22 Iris

21:00 – UOMINI E COBRA

23:29 – SFIDA OLTRE IL FIUME ROSSO

01:27 – IPOTESI DI COMPLOTTO

03:38 – THE LIFE OF DAVID GALE

23 Rai 5

21:15 – La legge del mercato

22:47 – Rock Legends Special Abba

23:36 – Bee Gees, in your own time

00:36 – Barbra Streisand, nascita di una stella

01:29 – Rai News Notte

01:31 – Rock legends

01:54 – Variazioni su tema

24 Rai Movie

21:10 – Suburbicon

22:55 – A History of Violence

00:30 – The Alibi

01:55 – Fairytale

03:15 – Bleeding Heart

25 Rai Premium

21:20 – Luisa Spagnoli

23:40 – Lassù nevica

01:05 – Lord and Master – ep.9

01:55 – Lord and Master – ep.10

02:50 – Il Commissario Rex XV – Il tempo non guarisce le ferite

26 Cielo

20:55 – Affari di famiglia Babbo Chumlee

21:20 – Volo Pan Am 73

23:40 – Il danno

01:40 – Avere vent’anni

27 Paramount Network

21:10 – Monte Carlo

23:00 – Remember Me

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 4 Episodio 19

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 4 Episodio 20

28 TV2000

20:29 – TG 2000

20:49 – Tg Tg

21:13 – L’impareggiabile Godfrey

22:55 – Retroscena

23:33 – La compieta

23:53 – Il Santo Rosario

00:19 – L’ora solare

29 LA7d

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Drop Dead Diva

01:10 – La mala educaxxxion

02:25 – I menù di Benedetta

30 La 5

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – BEFORE WE GO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – BEFORE WE GO – 2 PARTE

22:55 – OBIETTIVO BELLEZZA

23:25 – OBIETTIVO BELLEZZA

23:55 – OBIETTIVO BELLEZZA

00:20 – OBIETTIVO BELLEZZA

00:42 – PIZZA GIRLS

31 Real Time

21:20 – Primo appuntamento

22:40 – Il salone delle meraviglie – Buon compleanno principessa

23:10 – Il salone delle meraviglie – Du Iu Spic Inglisc

23:40 – Il salone delle meraviglie

00:05 – ER: storie incredibili – Chi lo ha colpito?

00:55 – ER: storie incredibili – Credo di essere morta

01:45 – ER: storie incredibili – Mucche e tacchi

34 Cine34

21:11 – MAZURKA DEL BARONE, DELLA SANTA E DEL FICO FIORONE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – MAZURKA DEL BARONE, DELLA SANTA E DEL FICO FIORONE – 2 PARTE

23:04 – TUTTI DEFUNTI… TRANNE I MORTI

00:50 – PUPI AVATI

01:15 – NON AVERE PAURA DELLA ZIA MART

35 Focus

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA III – EGYPT AIR 990

21:15 – AFRICA: PREDATORI LETALI I – IL LEOPARDO AFFAMATO

22:15 – AFRICA: PREDATORI LETALI II – LA FORZA DEI FRATELLI

23:15 – High tech airport

00:15 – Aerei senza pilota?

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA III – UN TRENO FUORI CONTROLLO

02:01 – TGCOM24

38 Giallo

21:10 – Profiling – Il rapimento

22:10 – Profiling – La caccia

23:10 – Cherif

00:15 – Cherif

01:10 – A sei passi dal killer – Karen Pannell

02:05 – A sei passi dal killer – Brook Baker

39 TOP Crime

20:25 – THE MENTALIST IV – ROSSO TEXANO

21:10 – CHICAGO P.D. V – A CASA

21:55 – CHICAGO P.D. V – LA CADUTA

22:45 – C.S.I. NEW YORK VI – LA CASA DELLA MORTE

23:30 – C.S.I. NEW YORK VI – DUE ANNI IN PIU’

00:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIV – UNA REPUTAZIONE IMPECCABILE

01:00 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIV – SOGNI RINVIATI

01:40 – Wallander II: La colpa

49 Spike TV

20:30 – Supernatural Stagione 4 Episodio 13

21:30 – Spartacus – Sangue e sabbia Stagione 1 Episodio 09

22:20 – Spartacus – Sangue e sabbia Stagione 1 Episodio 10

23:10 – Spartacus – Sangue e sabbia Stagione 1 Episodio 11

00:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 7 Episodio 12

00:40 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 7 Episodio 13

01:30 – Police Interceptors Stagione 4 Episodio 18

52 DMAX

20:40 – Nudi e crudi Francia – Colombia: Pascale ed Eddy

21:35 – Una famiglia fuori dal mondo – Browntown Boom!

22:25 – Una famiglia fuori dal mondo – 1^TVMorte in acqua

23:15 – Vado a vivere nel bosco – Fuoco e oro

00:05 – Drug Wars – Nave fantasma

00:25 – Drug Wars – Nelle paludi

00:50 – Drug Wars

01:10 – Drug Wars

01:35 – Drug Wars

54 Rai Storia

20:30 – Passato e Presente Santa Caterina da Siena con la Prof.ssa Maria Giuseppina Muzzarelli

21:10 – Italiani. Gino Bartali

22:00 – MATCH Silvana Pampanini e Adriana Asti

22:45 – Italiani. Elio Fiorucci

00:25 – Notiziario-Rai – News24

00:30 – Il giorno e la storia

00:50 – Passato e Presente Santa Caterina da Siena con la Prof.ssa Maria Giuseppina Muzzarelli

01:30 – Finche’ dura la memoria-Piazzale Loreto

02:30 – CONFLITTI – L’Italia in guerra. I disperati del Cheren

55 Mediaset Extra

20:20 – I CESARONI II – PLAYBACK

21:15 – LA SAI L’ULTIMA

23:40 – LA SAI L’ULTIMA

01:48 – TGCOM24

01:50 – COLPO GROSSO

59 Motor Trend

20:35 – Affari a quattro ruote – Honda S2000

21:25 – Affari a quattro ruote – Noble M12 GTO 2.5

22:15 – Mega fabbriche

23:05 – Mega fabbriche

00:05 – I segreti delle megafabbriche

00:50 – I segreti delle megafabbriche

01:35 – Fast N’ Loud – La Ford

02:30 – Fast N’ Loud – Ford 100

66 Italia 2

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UNA MISTERIOSA CIURMA DI PIRATI

21:20 – DEATH RACE

23:15 – WOLFMAN

00:55 – COMMUNITY – L’ INCONTROLLABILE NATALE DI ABED

01:15 – COMMUNITY – STUDI SULLA POPOLAZIONE ASIATICA