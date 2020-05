Continuano, incessantemente, i controlli disposti da questo Comando Provinciale, tesi a contrastare l’inosservanza delle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19. Nell’ambito di tali servizi, nella giornata di ieri, i Reparti dipendenti, in tutte le loro articolazioni operative sanzionavano amministrativamente per il “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020”, complessivamente 24 persone . Nello specifico:

nel territorio del Comando Compagnia Carabinieri di Frosinone , venivano sanzionate, da personale del N.O.R.M-Sezione Radiomobile e del Comando Stazione di Frosinone Scalo, complessivamente 3 persone poiché, fermate mentre si aggiravano bordo delle proprie autovetture nelle vie di questo capoluogo, a seguito del controllo non fornivano una plausibile giustificazione rientrante nei casi di urgenza e necessità.

Inoltre, dall’inizio dell’emergenza nazionale COVID-19 i militari dipendenti della Compagnia Carabinieri di Frosinone hanno effettuato controlli nei confronti di 1.180 esercizi pubblici e di 5.140 persone;

nel territorio del Comando Compagnia Carabinieri di Anagni venivano sanzionate, da personale del Comando Stazione di Ferentino, complessivamente 6 persone poiché, fermate si aggiravano per le vie del predetto Comune, a seguito del controllo non fornivano una plausibile giustificazione rientrante nei casi di urgenza e necessità;

nel territorio del Comando Compagnia Carabinieri di Cassino , venivano sanzionate, da personale della Sezione Radiomobile, complessivamente 5 persone poiché, fermate mentre si aggiravano a piedi od a bordo di autovetture per le vie del centro della “Città Martire” (e lontano dalle loro abitazioni),a seguito del successivo controllo non fornivano una valida motivazione che giustificasse la loro presenza nei luoghi dell’accertamento;

nel territorio del Comando Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, venivano sanzionate complessivamente 10 persone poiché, fermate mentre si aggiravano nelle vie dei comuni di residenza, a seguito del controllo non fornivamo valide motivazioni che potessero giustificare la loro la loro presenza nel luogo dell’accertamento oltre che la lontananza dalle rispettive abitazioni. Delle 10 persone, in particolare, 9 venivano controllate a bordo delle proprie autovetture ed una in sella ad un ciclomotore (quest’ultima alla vista dei militari cercava di sottrarsi al controllo ma veniva immediatamente fermato e, successivamente, gli veniva sequestrato il ciclomotore poiché sprovvisto di copertura assicurativa).

Nel medesimo contesto, nei confronti di due sanzionati, inoltre, i militari del Comando Stazione di Aquino, ricorrendone i presupposti di legge notificavano l’avvio del procedimento amministrativo per l’emissione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Castrocielo per tre anni nei confronti di un 28enne ed un 45enne domiciliati rispettivamente nei Comuni di Marino e Grottaferrata.

