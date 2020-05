Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali e film per oggi mercoledì 6 maggio 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Meraviglie – La Penisola dei tesori, con Alberto Angela

23:55 Porta a Porta

01:30 RaiNews24

02:00 Che tempo fa

02:05 Settenote

02:35 Sottovoce

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La Compagnia del Cigno

23:15 Stramaledetti Amici miei

01:00 Helen Dorn Una falsa testimonianza

02:20 Squadra Speciale Colonia – La ragazza sul cavallo alato

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 La scelta I Partigiani raccontano

20:45 Un posto al sole Classic

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta Dal sogno all’incubo: America 1929

02:00 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 Stasera Italia Speciale

23:25 Confessione Reporter

00:30 Anna Oxa Special 2003

02:21 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:41 Media Shopping

02:58 Volevo i Pantaloni

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:20 Tu Sì Que Vales

01:01 Tg5

01:36 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

02:02 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:41 Raptus Violento – C.S.I. – Scena del Crimine

21:30 Star Wars Episodio VII – il Risveglio della Forza

23:56 Blade Runner

01:46 Resurrezione – The 100

02:25 Studio Aperto – la Giornata

02:35 Sport Mediaset – la Giornata

02:50 Media Shopping

7 LA7

19:00 Drop Dead Diva

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide presenta: Le notti della Repubblica

00:00 Todo modo

02:30 Otto e mezzo

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Se solo fosse vero

23:15 Italia’s Got Talent – Best Of

01:00 Sex Therapy

02:45 Donne Detective

9 NOVE

20:30: Deal With It – Stai al gioco

21:30: Aspirante vedovo

23:05: L’assedio racconta: così soli

00:10: Coronavirus – Viaggio al centro dell’epidemia

00:40: Airport Security USA

01:25: Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Osservazione del Bosone di Higgs – The Big Bang Theory VI

20:42 La Minimizzazione del Rientro – The Big Bang Theory VI

21:04 Due Agenti per una Missione – Whiskey Cavalier

22:01 La Lista Ceca – Whiskey Cavalier

23:02 Guardians – il Risveglio Dei Guardiani

00:44 Il Demone – Mr. Robot I

01:27 La Missione – Mr. Robot I

02:07 Operazione Haqqani – Homeland – Caccia Alla Spia IV

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds IV ep.13

21:19 Flatliners – Linea mortale

23:11 Alone – Don’t grow up

00:35 Supernatural XIII ep. 12

01:18 Supernatural XIII ep. 13

02:03 Supernatural XIII ep. 14

02:42 Cold Case ep. 19

22 Iris

20:05 Faith – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Michael Collins

23:31 Scuola di Cult 2020, 12

23:37 La Ricerca della Felicità

01:50 Il Fiume dell’Ira

23 Rai 5

20:05 Piano Pianissimo

20:14 L’Altro ‘900

21:15 Balletto – Le Corsaire

23:04 Sting: nella mente di una rockstar

23:56 Miles Davis A Different Kind Of Blue

01:25 Variazioni su tema

01:38 Rai News Notte

01:40 Art of… Francia

02:32 Under Italy

24 Rai Movie

21:10 Qualunquemente

22:50 Movie Mag

23:15 La parrucchiera

01:05 Una vita

02:55 Breve storia di lunghi tradimenti

25 Rai Premium

20:25 Il Restauratore 2 – Alle corde ep. 12

21:20 La mia pazza avventura nella giungla

23:10 Vivi e lascia vivere – p.2

00:50 Uniche – Alba Parietti p.2

01:20 La Ladra – L’oro dello squalo ep. 3

02:15 La Ladra – Una magica bionda ep. 4

26 Cielo

19:40 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Tempesta polare

23:00 L’ingenua

00:40 Un bicchiere di rabbia

01:55 Naked in America – Nudisti per caso

27 Paramount Network

20:10 La tata

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:00 Una doppia verità

01:00 Law & Order: Unità Speciale

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:30 Rete di speranza

20:00 Il Santo Rosario

20:30 Tg 2000

21:00 Italia in preghiera

21:50 Beati Voi Tutti Santi

00:10 Effetto notte

00:45 Retroscena

01:20 La compieta

01:40 Il Santo Rosario

02:05 L’Ora Solare

29 LA7d

19:20 I menù di Benedetta

21:30 Lady Henderson presenta

23:30 Il giurato

01:35 La mala educaxxxion

30 La 5

21:10 Che Pasticcio, Bridget Jones!

23:10 Uomini e Donne

00:25 Pizza Girls

00:47 Relazioni Pericolose – The Vampire Diaries III

01:32 Tutti i Miei Figli – The Vampire Diaries III

02:12 1912 – The Vampire Diaries III

31 Real Time

20:20: Cortesie per gli ospiti – Luisa e Claudio vs. Manuela e Micol

21:15: Malati di pulito – il pitshop

22:10: Malati di pulito – il sottopassaggio

23:05: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Protuberanze

00:00: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bolle misteriose

00:50: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la protuberanza

01:40: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Sparisci bozzo!

34 Cine34

21:10 Un sacco bello

22:58 Stasera a casa di Alice

01:05 Ca ira il fiume della rivolta

02:37 Non avere paura della zia Marta

35 Focus

20:15 Un Bambino Ai Comandi – Indagini Ad Alta Quota III

21:15 Alla Scoperta di Dahshur – Piramidi: i Misteri Svelati

22:15 I Maya – i Grandi Imperi della Storia

23:15 Un Potere per Ogni Età – i Poteri Segreti del Corpo Umano

00:15 Le Nostre Capacità di Adattamento – i Poteri Segreti del Corpo Umano

01:15 Il Disastro del Traghetto Greco – Indagini Ad Alta Quota III

02:01 Tgcom24

02:03 06/05/2020 – Meteo Focus

38 Giallo

20:20: The Glades – Voci dall’oltretomba

21:10: L’Ispettore Gently – L’anello di Wanda

22:50: Profiling – Le bambole

00:05: Profiling – Alice

01:10: Nightmare Next Door – la casa del terrore

02:00: Nightmare Next Door – Lady Killer

39 TOP Crime

19:43 The Mentalist

21:11 Delitto sul lago

22:51 Chicago P.D.

00:20 Law & Order: unità speciale

01:41 Close to home – Giustizia ad ogni costo

49 Spike TV

20:30 Supernatural

21:30 La principessa e il gigante

23:30 Law & Order: Unità Speciale

01:00 Police Interceptors

52 DMAX

20:40: Nudi e crudi Francia – Colombia: Emmanuelle e Kevin

21:45: Gipponi senza frontiere – in seria difficoltà

22:25: Gipponi senza frontiere – E’ un gioco sporco

23:15: Highway Security: Spagna

00:00: Drug Wars – Pit stop

00:25: Drug Wars – Corridori della notte

00:50: Drug Wars

01:55: Cops Spagna

54 Rai Storia

20:05 Speciale Aldo Moro – 06/05/1978 – Tg Moro 2

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente Cosma Manera e la legione redenta

21:10 Steinbeck e il Vietnam in guerra

22:10 Vietnam, scene del dopoguerra

23:45 Tv7. i Bambini di Bien Hoa

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente Cosma Manera e la legione redenta

01:00 a.C.d.C.Conquistadores. Ti chiamerai Pacifico

02:00 Conflitti – Memorie del Nostro Tempo P.7. L’Affare di Suez

55 Mediaset Extra

20:20 Crescere, Che Fatica! – i Cesaroni II

21:15 Le Iene Show

01:00 In Viaggio Da Sola – Papà Prende Moglie

01:50 Il Tempo delle Fragole – Papà Prende Moglie

02:38 Tgcom24

02:40 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:35: Affari a quattro ruote – Citroen 2CV

21:25: Affari a quattro ruote – Maserati 3200 GT

22:15: Iron Garage – C10

23:00: Iron Garage – la Chevy

23:50: Iron Garage – Lincoln Continental

00:40: Iron Garage – la Cadillac

01:30: Fast N’ Loud – Ritorni

02:20: Fast N’ Loud – Acqua in vista

66 Italia 2

20:05 Goten Contro Trunks – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 Accerchiamento Navale – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 Un Sogno Che Affonda – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Lupin III Nome in Codice: Tarantola – Animazione

23:05 Death Race

00:55 Dungeons & Dragons – Community

01:15 Romanticismo di Inizio 21° Secolo – Community

01:35 Il Documentario Sociale – Community

01:55 Pavlov Bitta – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101