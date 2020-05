Roma, denunciato dalla ex compagna per minacce, arrestato dalla Polizia di Stato un 24enne rumeno per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I fatti

Sono stati gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato Casilino Nuovo, diretti da Michele Peloso e gli Agenti del Reparto Volanti, ad arrestare per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 24enne rumeno.

Una giovane donna si è presentata negli uffici di polizia per denunciare le minacce ricevute dal suo ex compagno, un 24enne rumeno. La donna, spaventata, ha riferito agli Agenti che l’uomo possedeva un’arma da fuoco, senza però essere in grado di dire se si trattasse di un’arma vera oppure di una replica.

Gli agenti del Commissariato Casilino, insieme a personale del Reparto Volanti, si sono subito recati presso l’abitazione dell’uomo per effettuare la perquisizione domiciliare e rintracciare l’arma. Dopo aver suonato alla porta, hanno sentito forti trambusti provenire dall’interno dell’ appartamento. Una volta entrati, hanno notato il 24enne che, in camera da letto, sportosi dalla finestra, lasciava cadere una busta di plastica, prontamente recuperata dagli agenti, contenente 101,50 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Il 24enne dopo aver gettato il sacchetto si è steso sul letto nel tentativo di nascondere con il proprio corpo un altro pacchetto di sostanza stupefacente del tipo hashish. Nell’appartamento sono stati rinvenuti altri 54,50 grammi di hashish nascosti in un cassetto del mobile della cucina e su una libreria.

Ritrovata, inoltre, una somma di denaro pari a 1.865,00 euro in banconote di vario taglio, che l’uomo ha cercato di giustificare affermando di aver incassato alcuni affitti. Il denaro è stato sequestrato in quanto probabile provento dell’attività di spaccio.

FOTO DI REPERTORIO