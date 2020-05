Roma, controlli antidroga della Polizia: 15 i pusher fermati

La Polizia di Stato ha svolto un intensa attività di prevenzione e repressione dell’attività di spaccio nella capitale; nel mirino degli investigatori i quartieri del centro come Celio, ma anche le periferie con controlli mirati nei quartieri da Primavalle ad Aurelio, da Tor Bella Monaca al Quarticciolo da Torrenova per finire al Torrino.

I primi due spacciatori sono stati fermati dalla Squadra Mobile, in due distinte operazioni di Polizia, il primo a Tor Bella Monaca, un diciannovenne trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il secondo spacciatore , un italiano, è stato fermato mentre transitava in via Gregorio VII a bordo della sua auto, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di sostanze stupefacenti tra (cocaina, hashish e marijuana).

Inoltre nella sua abitazione gli agenti hanno sequestrato un fucile detenuto illegalmente.

Pertanto l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacente, e denunciato per detenzione di arma da fuoco.

Sempre nella stessa giornata, gli agenti del commissariato Celio, tra via Crescibeni e via

Labicana, hanno fermato e denunciato in stato di libertà F.Y., 23 enne del Gambia, e sequestrato circa 30 grammi di marijuana. Il giovane pusher dopo aver nascosto la droga in un cespuglio, si era posizionato sulle scalette aspettando i clienti. I poliziotti lo hanno sorpreso mentre vendeva una dose di marjuana; l’acquirente è stato sanzionato e segnalato ai sensi dell’art.75 DPR 309/90.

In via dell’Archeologia, nella zona chiamata “ferro di cavallo” gli agenti del commissariato Casilino, hanno individuato una coppia di spacciatori, la donna C.V., di 37 anni, faceva da vedetta, mentre l’uomo P.F. di 49 anni, riceveva i clienti. I due pusher sono stati arrestati, sequestrate 8 dosi di stupefacente per un peso di 3 grammi circa, e sequestrata la somma di 80 euro.

A Tor Bellamonaca, gli agenti del reparto volanti insieme agli agenti del commissariato San Paolo, in via Pitigliano, hanno sorpreso uno spacciatore che nascondeva la droga negli slip, mentre cedeva una dose di cocaina. A.Y. romano di 43 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato, mentre l’acquirente è stato sanzionato. Sequestrati 6 grammi di cocaina e 50 grammi di hashish, nonché la somma di 900 euro, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.

Al Quarticciolo gli agenti del reparto volanti durante il controllo del territorio, all’altezza di Via Trani, hanno notato due giovani stazionare nell’area condominiale dei lotti, uno dei due alla vista degli agenti, ha tentato di ingoiare un involucro contenente della sostanza bianca.

B.C. romano di 34 anni e S.K. di 19 anni, sono stati arrestati. Sequestrato un grammo di cocaina suddivisa in bustine accuratamente confezionate e pronte ad essere vendute.

In Via Portuense gli agenti del reparto volanti a seguito di una perquisizione all’interno di un’ abitazione, hanno individuato una fiorente piazza di spaccio, infatti hanno sequestrato 95 involucri di cocaina per un peso complessivo di 50 grammi, 115 grammi di marijuana, e 2600 euro in contanti, oltre a vario materiale per il confezionamento delle dosi. D.R. romano di 62 anni e P.A. anch’esso romano di 52 anni sono stati arrestati.

In via Carlo Carminati, una segnalazione al NUE che riferiva di una fiorente attività di spaccio all’interno di un appartamento, gli agenti del reparto volanti unitamente ai cinofili hanno controllato l’abitazione dove hanno rinvenuto hashish, cocaina del materiale per il confezionamento e oltre 2000 euro. A.D. 54enne romana è stata arrestata.

Al Torrino gli agenti del commissariato Esposizione, hanno notato un uomo che era solito spacciare all’interno del parco di Via Mona. A.A.J.R. per eludere il controllo da parte dei poliziotti si è dato alla fuga colpendo al volto un poliziotto.

Gli investigatori lo hanno rintracciato nella sua abitazione.

La compagna che era stata avvertita dell’arrivo della polizia ha cercato di disfarsi di una busta contente della sostanza stupefacente, lanciandola dalla finestra, recuperata dai poliziotti all’interno sono stati rinvenuti quattro panetti di hashish. Per A.A.J.R. capoverdiano di 37 anni sono scattate le manette dovrà rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e in concorso con la compagna F.C. cittadina svizzera di 24 anni del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

In via Isonzo sempre gli gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione durante una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto 34 grammi di “shaboo”. Nella circostanza, sono stati arrestati due filippini, K.R.R.C. di 35 anni, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e L.J.T. di 48 anni, entrambi con precedenti di Polizia.