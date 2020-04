Oggi, 29 aprile 2020, con ordinanza n. 18, il sindaco Domenico Alfieri ha disposto la riapertura dei soli banchi di generi alimentari all’interno delle attività del mercato settimanale.

PALIANO, RIAPRONO I BANCHI ALIMENTARI DEL MERCATO SETTIMANALE

«Questo provvedimento – ha dichiarato il sindaco Domenico Alfieri – mitiga la sospensione del mercato settimanale che abbiamo adottato in via precauzionale come strumento aggiuntivo nella lotta contro la diffusione del nuovo coronavirus. Riaprire i banchi dei generi alimentari segna la nostra volontà di tornare a offrire ai cittadini un servizio importante per l’approvvigionamento della spesa e dare un segnale di incoraggiamento per un progressivo e responsabile ritorno alla normalità.»

Il mercato si svolgerà dalle ore 8,00 alle 13,00 nell’area del parcheggio di Viale San Francesco d’Assisi al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza e dei seguenti accorgimenti sanitari in conformità con le misure di contenimento del contagio da Covid-19: distanza tra un posteggio e l’altro di almeno 2 metri; per ogni banco non possono essere contemporaneamente presenti più di due addetti alla vendita e più di un cliente;

di fronte ogni banco deve essere creato un corridoio unidirezionale che dovrà essere occupato da non più di un cliente alla volta; sono obbligatori mascherine e guanti sia per gli operatori commerciali che per i clienti; tra i clienti in fila deve essere rispettata la distanza interpersonale di 2 metri; sono vietati gli assembramenti di persone; accesso e uscita dall’area regolamentati da personale incaricato dal Comune.