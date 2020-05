Cisterna, tutti in fila dal cinese senza distanza di sicurezza: chiuso il locale

Decine di persone in fila, senza rispettare le distanze di sicurezza e in attesa che gli venissero recapitate le ordinazioni. Quasi come se il lock-down non fosse mai esistito.

È quanto successo davanti a un ristorante cinese a Cisterna di Latina sito in Corso della Repubblica, dove nella serata dell’1 maggio è stato notato un assembramento anomalo immediatamente segnalato alla Polizia.

Gli agenti sono giunti sul posto e hanno constatato che le persone erano presenti sul posto per ritirare le ordinazioni da asporto. Il locale, che non effettua consegne a domicilio, si è così ritrovato a smaltire numerosi ordini senza tuttavia far rispettare il protocollo che prevede il distanziamento tra un cliente e l’altro, ragion per cui le Forze dell’Ordine hanno provveduto alla sospensione dell’attività commerciale per 5 giorni, provvedendo ad inoltrare gli atti al Prefetto che potrebbe decidere anche per un’ulteriore sanzione, la cui pena massima è la revoca della licenza.