Nella giornata di ieri, sabato 2 maggio 2020, a Piedimonte San Germano, i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di “Oltraggio a Pubblico Ufficiale” e “Rifiuto di indicazione sulla propria identità personale” un 39enne del posto, già censito per stupefacenti, invasione di terreni e falsità in scrittura privata.

In particolare, a seguito di richiesta pervenuta al numero unico di emergenza “112”, i militari si sono recati all’interno del parcheggio di un’attività commerciale di Piedimonte San Germano, ove il suddetto esagitato arrecava fastidio senza motivo ai clienti in coda.

All’arrivo dei militari, prima si rifiutava di fornire le proprie generalità e successivamente oltraggiava in modo irriguardoso ed offensivo i Carabinieri, che riuscivano in un secondo momento ad identificarlo deferendolo all’A.G. competente.