Ciociaria, controlli no-stop per le ordinanze anti-Covid: 25 le sanzioni

Continuano incessantemente i controlli disposti dal Comando Carabinieri di Frosinone, tesi al contrasto dell’inosservanza alle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19.

Nell’ambito di tali servizi i Reparti dipendenti, in tutte le articolazioni operative, hanno sanzionato amministrativamente per “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020” 25 persone . Nello specifico:

– nel territorio della Compagnia di Anagni, i militari della Compagnia, con l’impiego di 30 pattuglie e 60 militari, nei giorni scorsi hanno controllato complessivamente 180 persone, sanzionandone 6 nei Comuni di Ferentino, Paliano ed Acuto, poiché sorprese lontano dalle loro abitazioni senza giustificato motivo. Nel territorio della Compagnia Carabinieri di Anagni il numero delle sanzioni comminate ad oggi è di circa 160;

– nel territorio della Compagnia di Cassino, sono state sanzionate in tutto 11 persone. Segnatamente cinque a Cassino, una a Villa Santa Lucia, due a Cervaro, due a Villa Latina ed una ad Atina. In particolare la persona sanzionata ad Atina, veniva sorpresa dai Carabinieri della Stazione di Picinisco, mentre in sella ad una moto usciva più volte dalla propria abitazione adducendo quale motivazione quella di acquistare tabacchi o fare la spesa. Gli stessi militari a Villa Latina sanzionavano una persona che riferiva di dover portare dei dolci al figlio dipendente di un supermercato ed un’altra che circolava per le vie del paese riferendo di dover fa ricaricare la batteria dell’auto;

– nel territorio della Compagnia di Frosinone, i militari della Sezione Radiomobile e della Stazione di Supino hanno sanzionato 5 persone, che nonostante le misure di contenimento in atto, venivano sorprese aggirarsi alla guida delle proprie autovetture per le vie del Capoluogo ciociaro e di Supino senza giustificato motivo. Dall’inizio dell’emergenza nazionale COVID-19 i militari dipendenti la Compagnia Carabinieri di Frosinone hanno effettuato controlli nei confronti di 1.148 esercizi pubblici ed oltre 4.960 persone;