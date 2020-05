Anagni, gli sfregia la macchina per vendetta: denunciata 40enne

Nella giornata di ieri, sabato 2 maggio, ad Anagni i militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per “danneggiamento aggravato” una 40enne del luogo incensurata.

Nei giorni scorsi un 35enne del posto, nel riprendere la sua autovettura parcheggiata in una via della Città dei Papi, ha notato delle vistose rigature sulla carrozzeria, motivo per cui sporgeva denuncia presso la locale Stazione Carabinieri.

I militari hanno avviato immediatamente le indagini del caso, che hanno portato in breve tempo all’individuazione della responsabile. Il gesto sarebbe riconducibile a dei rancori scaturiti da una precedente azione risarcitoria promossa dalla vittima nei confronti della donna, conseguente ad un sinistro stradale.

(IMMAGINE DI REPERTORIO)