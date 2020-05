Sarebbe partito da una paziente asintomatica il focolaio che ha contagiato numerose persone all’interno dell’Ospedale Paolo Colombo a Velletri.

La donna, ricoverata presso il nosocomio e dapprima sottoposta ad un tampone risultato negativo, avrebbe quindi infettato i pazienti di due stanze, che sono stati immediatamente isolati. Si è trattato di un episodio che ha messo ovviamente in allarme tutto il personale sanitario, che ha sempre applicato in maniera stringente tutte le normative per evitare il contagio.

Dopo l’episodio si è provveduto all’immediata sanificazione della struttura, mentre tutto il personale e i pazienti presenti all’interno della struttura sono stati sottoposti a tampone, esteso anche alle persone entrate a contatto.