Nella giornata di oggi, venerdì 1 maggio 2020, nella famosa piazza di San Giovanni, sono stati identificati dalla Digos alcuni manifestanti di Forza Nuova e sono stati denunciati con l’accusa di “manifestazione senza preavviso”.

Piazza San Giovanni, fermati manifestanti di Forza Nuova

Sono stati denunciati alcuni manifestanti del noto partito di estrema destra “Forza Nuova” perché stavano manifestando in piazza San Giovanni per “gridare libertà e lavoro”, così come è stato detto da Giuliano Castellino.

Radunati con bandiere tricolore e politiche, a causa delle restrizioni imposte dal DPCM in materia di Coronavirus, la Digos ha denunciato i dieci manifestanti con l’accusa di “manifestazione senza preavviso”.