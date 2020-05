“Con dolore oggi dobbiamo comunicare che la nostra comunità tiburtina conta purtroppo un nuovo deceduto a causa del Covid-19. Si tratta di un uomo di 71 anni, che si è spento in un ospedale della Capitale, dove era ricoverato, e del cui decesso ci ha dato notizia la direzione generale della Asl Roma 5. Alla sua famiglia e alle persone a lui vicine va il cordoglio dell’amministrazione e dell’intera comunità di Tivoli”. Così il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti commenta la notizia della quinta vittima del nuovo Coronavirus nel territorio tiburtino.

Nuovo deceduto a causa del Covid-19 a Tivoli

Proprio in seguito a questo decesso, il numero degli attuali positivi scende a 16, mentre restano stabili a 19 i guariti e 40 i contagiati sinora dall’inizio dell’emergenza.

Per quanto riguarda, invece, le quarantene totali, sono 36, delle quali 13 le persone in autoisolamento (coloro che si sono posti in isolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione) e 23 le persone in quarantena domiciliare fiduciaria.