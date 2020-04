La direzione generale della Asl Roma 5 comunica ancora per oggi un guarito nel Comune di Tivoli. Ed è la quarta giornata consecutiva senza nuovi positivi al Covid-19 nell’intero territorio. Una notizia che fa ben sperare ma che non deve indurre a credere in modo frettoloso che l’epidemia stia imboccando la curva della discesa.

Buone notizie da Tivoli

“Occorre restare cauti, monitorare questa fase, verificare che dopo questo periodo di trend costante il contagio segni davvero una discesa risolutiva”, commenta il sindaco Giuseppe Proietti, che invita ancora una volta a rispettare il distanziamento sociale, l’igiene personale e degli ambienti in cui si vive e si lavora, a predisporre misure di sicurezza soprattutto in vista dell’avvio della seconda fase dell’emergenza e, in special modo, nei luoghi che riapriranno al flusso dei clienti, lunedì 4 maggio.

Tornando ai dati della Asl, dall’inizio dell’emergenza i contagiati totali sono 40 nel territorio tiburtino, dei quali quattro purtroppo deceduti, tutti con gravi patologie pregresse, mentre sono otto gli operatori sanitari tiburtini che hanno contratto il Covid-19 nell’ambito del loro lavoro di sanitari e medici, dei quali soltanto uno lavorava in una struttura sanitaria di Tivoli. Sono, dunque, 19 i guariti totali dall’inizio dell’emergenza, mentre i positivi attuali scendono a 17. Per la prima volta il numero dei guariti supera quello degli attuali positivi.

Salgono a 40 le quarantene totali, delle quali 11 in autoisolamento (coloro che si sono posti in isolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione) e 29 in quarantena fiduciaria domiciliare.

Si ricorda che il Comune di Tivoli ha messo in campo per l’emergenza Covid-19 diversi servizi per agevolare la vita quotidiana dei cittadini. Sul sito internet istituzionale sono disponibili: un elenco in aggiornamento di esercizi commerciali che effettuano consegne a domicilio; il “Progetto emergenza Covid19” dedicato agli ultra 65enni, ai disabili e a chiunque sia a conoscenza di situazioni di disagio o di solitudine, chiamando il numero verde 800167662; un servizio di supporto psicologico in collaborazione con alcune realtà sociali locali attraverso il numero 3385080396 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:00).