Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Rai 1

ore 20:30 I Soliti Ignoti (replica)

ore 21:25 Pane e Libertà – Giuseppe di Vittorio

ore 23:55 Tv7

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 NCIS 17×07 1a Tv

ore 22:10 The Rookie 2×03 1a Tv

ore 23:00 Blue Bloods 9×09 1a Tv

ore 23:45 Machete

Rai 3

ore 20:00 Concerto del Primo Maggio – Musica per l’Italia

Canale 5

ore 20:35 Striscia la notizia (show)

ore 21:50 Contagion

ore 00.50 Tg5

Italia 1

ore 20:40 CSI 5×13

ore 21:20 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1

ore 23:40 Tre metri sopra il cielo

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 Quarto Grado – Info talk show

ore 00:45 Il commissario Schuman 7×03

La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Talk

ore 21:15 Propaganda Live – Satira

ore 01:00 Uno Maggio liberi e Pensanti – Docufilm

Tv8 (Sky 121)

ore 20:30 Guess My Age p. 155

ore 21:30 Italia’s Got Talent Best Of

ore 23:30 Piacere Maisano ai tempi del Coronavirus

Nove (Sky 149)

ore 20:30 Deal with It – Game

ore 21:30 Fratelli di Crozza – Il meglio

ore 22:50 Accordi & Disaccordi – Talk Show Live

