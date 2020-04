Don Nando Brusca, cappellano dell’Ospedale di Colleferro, si è raccontato in un’intervista andata in onda nel noto programma “Siamo Noi” di Tv 2000.

Don Nando Brusca, il racconto del cappellano di Colleferro

“Credevo di essere Ateo. 5 anni dopo mi sono ritrovato in mezzo ad una chiesa messa a nuovo e totalmente diversa. Ho ritrovato la gioia”. Sono queste le parole di Don Nando Brusca, cappellano dell’Ospedale di Colleferro, rilasciate nella nota trasmissione “Siamo Noi”, condotto da Massimiliano Niccoli e Gabriella Facondo, andato in onda su Tv 2000.

Queste e tanti altri aneddoti raccontati dal Sacerdote che ha trovato, con il tempo, la sua vocazione, anche grazie ad un amico medico.

Ecco il video:

Quella voce del Signore, lo abbiamo già visto in altre storie, è una voce che arriva a chi meno se l’aspetta. Ma è anche voce paziente, che non si arrende, che sa aspettare. La voce che sembra di poter riconoscere dietro a quelle vocazioni che oggi, con un termine che forse chiede di essere rivisto, vengono definite vocazioni adulte. Come la vocazione di Don Nando Brusca, oggi cappellano dell’ospedale di Colleferro, vicino Roma.