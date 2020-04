Nel pomeriggio di ieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri hanno deferito una 40enne, residente a Sora, per “inosservanza al foglio di via obbligatorio”.

I fatti

La donna già censita per furto, tentata estorsione, minacce, inottemperanza a f.v.o., stupefacenti e atti persecutori, si è resa responsabile dell’inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Veroli per un anno, irrogata il 31 luglio 2019, in quanto è stata sorpresa presso l’abitazione del compagno in Veroli.

La donna, inoltre, è stata sanzionata amministrativamente per inosservanza alle disposizioni inerenti l’emergenza nazionale Covid-19.

Foto di repertorio legata ai controlli di questi giorni