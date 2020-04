Continuano incessantemente i controlli disposti da questo Comando, tesi al contrasto dell’inosservanza alle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19. Nell’ambito di tali servizi i Reparti dipendenti, in tutte le articolazioni operative, hanno sanzionato amministrativamente per “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020” diverse persone . Nello specifico:

nel territorio della Compagnia di Alatri, sono state controllate complessivamente 36 persone e 4 esercizi commerciali, sanzionando a Veroli un 26enne del luogo, già censito per reati inerenti gli stupefacenti, sorpreso mentre circolava a bordo di un’autovettura per le vie del paese dichiarando ai Carabinieri della locale Stazione di essersi recato in chiesa a pregare.

I militari, insospettiti dalla giustificazione del giovane e dal suo atteggiamento, procedevano ad una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo all’interno di un calzino dello stesso grammi 0,4 di sostanza stupefacente del tipo hashish, motivo per cui veniva anche segnalato per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.