Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali e film per oggi martedì 28 aprile 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un nuovo giorno Andrea Bocelli Live

00:00 – Porta a Porta

01:35 – Rai – News24

02:01 – Che tempo fa

2 Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Finalmente sposi

23:00 – Patriae

00:30 – Il commissario Heller L’ossessione

01:55 – Sorgente di vita

02:25 – Casi d’amore Nostalgia di casa

3 Rai 3

20:00 – Blob

20:20 – La scelta I Partigiani raccontano

20:45 – Un posto al sole Classic

21:20 – #cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

01:00 – Meteo 3

01:05 – Cultura Save the Date

4 Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – FUORI DAL CORO

00:47 – VICKY CRISTINA BARCELONA

01:37 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

01:57 – MEDIA SHOPPING

5 Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – KAROL, UN PAPA RIMASTO UOMO – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – KAROL, UN PAPA RIMASTO UOMO – 2 PARTE

00:13 – X-STYLE

01:00 – TG5 – NOTTE

6 Italia 1

20:40 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL MIGLIOR AMICO

21:20 – LE IENE SHOW

01:00 – AMERICAN DAD – BISCOPULCE – 1aTV

01:22 – AMERICAN DAD – IL FUTURO E’ IL BORACE – 1aTV

01:45 – E-PLANET

02:05 – STUDIO APERTO – LA GIORNATA

7 LA7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Di – Martedì

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:40 – L’Aria che tira (R)

8 TV8

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 152 Prima TV

21:30 – Spider-Man: Homecoming

23:45 – La notte dei record Gran finale

9 NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Sei giorni, sette notti

23:30 – Passione sinistra

00:50 – Airport Security Ireland

01:20 – Airport Security Ireland

20 Venti

20:42 – THE BIG BANG THEORY V – LA DESTABILIZZAZIONE DEL CAPELLO

21:04 – SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD – 2 PARTE

23:17 – CODICE MERCURY – 1 PARTE

00:13 – TG COM

00:19 – METEO

00:21 – CODICE MERCURY – 2 PARTE

21 Rai 4

20:40 – Criminal Minds IV ep.7

21:25 – Vendetta finale

22:55 – Wonderland pt.27

23:26 – E venne il giorno

00:59 – Supernatural XII ep.23

01:42 – Supernatural XIII ep.1

22 Iris

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – L’ANGELO VENDICATORE

21:00 – CAVALCA VAQUERO!

22:48 – LA VALLE DELLA VENDETTA

00:29 – CONTACT

02:53 – SMOKIN’ ACES

23 Rai 5

20:47 – Cinekino

21:15 – Demolition – Amare e Vivere

22:53 – The Story Of Quadrophenia

23:54 – The Carole King Story, You’ve Got A Friend

00:47 – Inventing David Geffen:king of Hollywood

01:44 – Rai News Notte

01:45 – This is art

24 Rai Movie

21:10 – I segreti di Brokeback Mountain

23:25 – Bleed – Più forte del destino

01:25 – Neverwas – La favola che non c’è

03:00 – All’inseguimento della morte rossa

25 Rai Premium

20:15 – Il Restauratore – Un eroe in famiglia ep.12

21:20 – Purché finisca bene – L’amore, il sole e le altre stelle

23:10 – Good witch – ep.7

23:50 – Good witch – ep.8

00:35 – Good witch – ep.9

01:15 – Lord and Master – ep.7

26 Cielo

20:50 – Affari di famiglia L’ultimo samurai

21:15 – Into the Wild – Nelle terre selvagge

23:45 – Sesso a quattro zampe

00:40 – I Sarno – Una vita nel porno

02:05 – La cultura del sesso Ep. 10

27 Paramount Network

21:15 – Nata per Vincere

23:15 – Honey

00:55 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:35 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

02:25 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

28 TV2000

20:30 – TG 2000

20:50 – Tg Tg

21:14 – Incontrando John Doe

23:16 – Retroscena

23:46 – La compieta

00:04 – Il Santo Rosario

00:30 – L’ora solare

29 LA7d

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Drop Dead Diva

01:10 – La mala educaxxxion

02:25 – I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 – SLIDING DOORS – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – SLIDING DOORS – 2 PARTE

22:55 – OBIETTIVO BELLEZZA

23:25 – OBIETTIVO BELLEZZA

23:55 – OBIETTIVO BELLEZZA

00:20 – OBIETTIVO BELLEZZA

00:43 – PIZZA GIRLS

00:49 – PIZZA GIRLS

00:57 – THE VAMPIRE DIARIES II – L’ULTIMO BALLO

31 Real Time

20:25 – Cortesie per gli ospiti – Loredana e Anna vs. Emilia

21:20 – Primo appuntamento

22:35 – Missione Fashion Style – 1^TV

23:05 – Il salone delle meraviglie

23:35 – Il salone delle meraviglie

00:05 – ER: storie incredibili – Scioccante

01:00 – ER: storie incredibili – La tempesta perfetta

34 Cine34

21:10 – L’ESORCICCIO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – L’ESORCICCIO – 2 PARTE

22:50 – PAOLO IL FREDDO

00:35 – ZORA LA VAMPIRA

35 Focus

21:15 – AFRICA: PREDATORI LETALI II – IL BRANCO DEL SOUTH LUWANGA

22:15 – AFRICA: PREDATORI LETALI II – FEMMINE ALFA

23:15 – Voli straordinari

00:15 – Boeing 787: l’aereo dei sogni

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

02:01 – TGCOM24

02:03 – METEO FOCUS

02:04 – STORIE CRIMINALI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE – L’ALLEANZA USA-MAFIA

38 Giallo

20:15 – The Glades – L’evasione

21:10 – Profiling – Imperdonabile

22:10 – Profiling – Viscerale

23:10 – Cherif

00:10 – Cherif

01:10 – I Am Homicide – Una stella del football

02:05 – I Am Homicide – Henrietta Myers

39 TOP Crime

20:20 – THE MENTALIST III – IL MIGLIO ROSSO

21:10 – CHICAGO P.D. V – LA PROMESSA

21:55 – CHICAGO P.D. V – LA SPIA

22:50 – C.S.I. NEW YORK VI – IL NIDO DEL CUCULO

23:35 – C.S.I. NEW YORK VI – L’ALBA DI MANHATTAN

00:20 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – DIETRO LA MASCHERA

01:00 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – STRANA BELLEZZA

49 Spike TV

20:30 – Supernatural

21:30 – Spartacus – Sangue e sabbia

22:20 – Spartacus – Sangue e sabbia

23:10 – Spartacus – Sangue e sabbia

00:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

00:40 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:30 – Police Interceptors

52 DMAX

20:30 – Nudi e crudi – Il morso

21:25 – Una famiglia fuori dal mondo – Gli orsi con noi

22:20 – Una famiglia fuori dal mondo – 1^TVBrowntown Boom!

23:15 – L’oro degli stolti

23:45 – L’oro degli stolti

00:15 – Drug Wars

00:45 – Drug Wars

54 Rai Storia

20:30 – Passato e Presente Saddam Hussein con il prof.Franco Cardini

21:10 – Grandi donne Noor Inayat Khan

22:05 – MATCH p.5 Paride Stefanini e Albano Del Favero

22:45 – Italiani. Giuseppe Dosi il poliziotto artista

00:25 – Notiziario-Rai – News24

00:30 – Il giorno e la storia

00:50 – Passato e Presente Saddam Hussein con il prof.Franco Cardini

01:30 – Cronache di Hitler p.4

55 Mediaset Extra

20:20 – I CESARONI II – PROVACI ANCORA, EZIO

21:15 – LA SAI L’ULTIMA

23:40 – LA SAI L’ULTIMA

01:58 – TGCOM24

02:00 – COLPO GROSSO

59 Motor Trend

21:20 – Affari a quattro ruote1970 Ford Bronco

22:15 – Mega fabbriche

23:15 – Mega fabbriche

00:10 – I segreti delle megafabbriche

01:05 – I segreti delle megafabbriche

66 Italia 2

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – GRAZIE ANCORA, GOING MERRY!

21:20 – MAN OF TAI CHI

23:10 – UN’OCCASIONE DA DIO

00:45 – COMMUNITY – GIORNALISMO INVESTIGATIVO

01:05 – COMMUNITY – DANZA INTERPRETATIVA

01:25 – COMMUNITY – ESPRESSIONISMO ROMANTICO