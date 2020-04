Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali e film per oggi mercoledì 29 aprile 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Meraviglie – La Penisola dei tesori con Alberto Angela

23:55 Porta a Porta

01:26 Che tempo fa

01:35 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La Compagnia del Cigno

23:20 Vieni a vivere a Napoli

00:50 Mio figlio

02:25 Casi d’amore Donne che promettono amore

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 La scelta I Partigiani raccontano

20:45 Un posto al sole Classic

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta Dal Tirreno all’Antartide

02:00 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 Stasera Italia Speciale

23:25 Coronavirus, il Confine con la Realtà

00:25 Giuni Russo Special 2002

02:12 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:32 Media Shopping

02:51 L’ Amica di Mia Madre

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:20 Tu Si Que Vales

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

02:01 Uomini e Donne

02:39 Centovetrine X

6 Italia 1

20:45 Elementare, Watson – C.S.I. – Scena del Crimine

21:32 E.T. L’Extraterrestre

23:51 Midnight Special – Fuga Nella Notte

01:35 Verso la Città della Luce – The 100

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:25 Sport Mediaset – la Giornata

02:40 Media Shopping

02:55 Corso Avanzato di Sicurezza – Community

7 LA7

19:00 Drop Dead Diva

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Intrigo internazionale

23:45 Notorious – L’amante perduta

01:25 Tg La7

01:30 Io ti salverò

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia – Il campionato del

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Escobar – Il fascino del male

23:15 I delitti del BarLume – Il re dei giochi

01:00 Omicidio al 13esimo piano

02:45 Cold Blood: nuove verità

9 NOVE

20:00: Sono le venti

20:30: Deal With It – Stai al gioco

21:25: Il profumo del mosto selvatico

23:30: Il giorno in più

00:50: Airport Security Ireland

01:45: Airport Security Spagna

20 Venti

20:14 Il Passato Non Dorme Mai – 22-11-63

21:04 La Verità – 22-11-63

22:01 Buon Compleanno, Lee Harvey Oswald – 22-11-63

23:02 Scott Pilgrim Vs. The World

01:10 Lo Straniero – Covert Affairs III

01:53 Una Cartolina Da Cuba – Covert Affairs III

02:33 La Fuga – Homeland – Caccia Alla Spia III

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds IV ep.8

21:19 Il ribelle

23:06 .45

00:42 Supernatural XIII ep.2

01:25 Supernatural XIII ep.3

02:07 Supernatural XIII ep.4

02:47 Cold Case ep.14

22 Iris

20:05 Il Presidente – I Parte – Walker Texas Ranger VIII

21:00 La Ricerca della Felicità

23:11 Scuola di Cult 2020, 11

23:17 Prova A Prendermi

01:48 La Mia Africa

23 Rai 5

20:01 L’Altro ‘900

20:55 1 meter Closer – videocreazione coreografica in quarantena

21:16 Madama Butterfly

00:04 1 meter Closer – videocreazione coreografica in quarantena

00:25 Barbra Streisand, nascita di una stella

01:18 Rock legends

01:43 Rai News Notte

01:45 This is art

02:34 Under Italy

24 Rai Movie

21:10 Chi m’ha visto

23:00 Movie Mag

23:25 Un gioco da ragazze

01:00 Loving – L’amore deve nascere libero

02:55 Gli irriducibili

25 Rai Premium

20:25 Il Restauratore 2 – Servizio a domicilio ep. 2

21:20 Saggi consigli – Boss all’improvviso

23:00 Vivi e lascia vivere – p.1

00:40 Uniche – Barbara De Rossi p.1

01:15 La Ladra – Le cose cambiano ep. 1

02:10 La Ladra – Viva le spose ep. 2

03:00 Disokkupati – E’ nata una stella p.13

26 Cielo

19:15 Affari al buio

20:15 Affari di famiglia

21:15 Terremoto 10.0

23:15 Amore facciamo scambio?

01:00 Manon 70

02:30 La visione del Sabba

27 Paramount Network

20:10 la tata

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:00 Prima e dopo

01:00 Law & Order: Unità Speciale

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:30 Rete di speranza

20:00 Il Santo Rosario

20:30 Tg 2000

21:00 Italia in preghiera

21:50 Beati Voi Tutti Santi

00:10 Effetto notte

00:40 Retroscena

01:10 La compieta

01:30 Il Santo Rosario

01:55 L’Ora Solare

02:45 Siamo noi

29 LA7d

19:20 I menù di Benedetta

21:30 La grande scommessa

23:50 Inside Job

02:00 La mala educaxxxion

30 La 5

21:10 Il Diario di Bridget Jones

23:05 Uomini e Donne

00:24 Pizza Girls

00:45 Anche il Sole Sorge – The Vampire Diaries II

01:25 Mentre Giacevo Morente – The Vampire Diaries II

02:05 Il Compleanno – The Vampire Diaries III

02:45 Un’ Amara Verità – Everwood i

31 Real Time

20:25: Cortesie per gli ospiti – Francesco e Caterina vs. Matteo e Francesca

21:20: Malati di pulito – Dann-Charlotte-Dom e Angela-Lorraine

22:15: Malati di pulito – Amanda-Janine e Mark-Avril

23:10: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – 20 lunghi anni

00:05: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Avventure

01:00: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Attenzione

01:50: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la rosacea

02:40: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Niente bugie

34 Cine34

21:10 Totò e Peppino divisi a Berlino

22:56 I due marescialli

00:31 I tabù n. 2 – i miti del mondo

01:45 Il piatto piange

35 Focus

20:15 Indagini Ad Alta Quota V, 10 – Indagini Ad Alta Quota V

21:15 Meidum e il Mistero della Falsa Piramide – Piramidi: i Misteri Svelati

22:15 Gli Imperi Islamici – i Grandi Imperi della Storia

23:15 I Cinque Sensi – i Poteri Segreti del Corpo Umano

00:15 La Forza Dei Muscoli – i Poteri Segreti del Corpo Umano

01:15 Appesi A un Filo – Indagini Ad Alta Quota III

02:01 Tgcom24

02:03 29/04/2020 – Meteo Focus

02:04 Marcel Petiot: il Medico Assassino

02:50 La Conquista Dei Mari – Ancient Discoveries III

38 Giallo

20:15: The Glades – L’avventura del Poseidon

21:10: L’Ispettore Gently – il coraggio

23:10: Profiling – L’assassino dei fiori

00:10: Profiling – Rapimenti alieni

01:10: I Am Homicide – Omicidio a Charlotte

02:05: I Am Homicide – Morte di una cameriera

39 TOP Crime

19:15 The Mentalist

21:09 Delitto in costa azzurra

23:08 Chicago P.D.

00:51 Law & order: unità speciale

01:34 Law & Order: unità speciale

02:14 Person of interest

49 Spike TV

20:30 Supernatural

21:30 Legend

23:30 Law & Order: Unità Speciale

01:00 Police Interceptors

52 DMAX

20:30: Nudi e crudi – Spaventati

21:25: Gipponi senza frontiere – Su per il torrente

22:20: Gipponi senza frontiere – in seria difficoltà

23:15: Highway Security: Spagna

00:15: Drug Wars

02:05: Ce l’avevo quasi fatta – MacGyver

54 Rai Storia

20:10 Speciale Aldo Moro – 29/04/1978 – Tg Moro

20:15 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente. Hollywood va alla guerra

21:15 Nel bunker di Hitler

22:10 Finché dura la memoria-Piazzale Loreto

00:05 Notiziario-RaiNews24

00:10 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente. Hollywood va alla guerra

01:00 a.C.d.C.Conquistadores. I giganti

02:00 Conflitti – Memorie del Nostro Tempo. Crocevia del Mondo

55 Mediaset Extra

20:20 La Posta del Cuore – i Cesaroni II

21:15 Le Iene Show

01:00 Indovina Chi Viene A Cena? – Papà Prende Moglie

01:50 Tradimenti – Papà Prende Moglie

02:38 Tgcom24

02:40 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:25: Affari a quattro ruote – 1963 Sunbeam Alpine

21:20: Affari a quattro ruote – 1992 Am General Humvee

22:15: Iron Garage – Fuoristrada

23:15: Iron Garage

00:10: Iron Garage – Texas

01:05: Iron Garage – la Ford Ranch

01:55: Fast N’ Loud – Chevy. 2a parte

66 Italia 2

20:05 Un Nuovo Eroe – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 La Pace è Finita! – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 Una Famiglia Molto Potente – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Lupin: L’Unione Fa la Forza

23:06 Man Of Tai Chi

00:55 Educazione Fisica – Community

01:15 Genealogia Elementare – Community

01:35 Corso di Ceramica per Principianti – Community

01:50 Scambio Numeri – Camera Cafè

01:55 Cinque Minuti e Arrivo – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101