Sul diario del Sindaco di Velletri, Orlando Pocci, ogni giorno dell’emergenza Coronavirus vengono forniti gli aggiornamenti sulla situazione che interessa il territorio comunale e sui provvedimenti che hanno impatto sui cittadini.

Aggiornamento di sabato 25 aprile 2020

“La celebrazione della Festa della Liberazione ci ricorda l’importanza della Libertà, con una cerimonia formale all’altare della Patria ricordo, a nome di tutta la Città, l’anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo, non ci possiamo incontrare come succede tutti gli anni, puoi seguire su Facebook sulla pagina del Comune di Velletri.

La criticità che ha investito le strutture sanitarie private del territorio si sta riflettendo anche su Velletri, ieri la ASL ci ha comunicato la presenza di quattro nuovi casi positivi, tutti operatori sanitari che lavorano in strutture private. Una pessima notizia che ci deve far comprendere, ancora di più, che l’epidemia non è finita e che è necessario prestare la massima attenzione. La tabella con il riepilogo dell’epidemia a Velletri.

Ieri è stata emessa una disposizione da parte del dirigente comunale che consente la vendita di piante e fiori al dettaglio sanando definitivamente una nebulosa interpretazione del Decreto. Qui puoi leggere la disposizione.

Ricordo a tutti l’importanza di restare a casa in questi due giorni festivi, vige l’ordinanza che obbliga alla chiusura tutte le attività commerciali così come accadrà venerdì 1° maggio. Un sacrifico ulteriore, spero veramente che sia l’ultimo di questo genere e che dalle prossime settimane possiamo riprendere, gradualmente, a goderci la nostra Città e il paesaggio la cui bellezza è amplificata dalla primavera”.

Tabella in galleria