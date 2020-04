Psicologia, Coronavirus: consigli pratici per affrontare la quarantena

Alberto Sivo, psicologo, terapeuta e formatore ci spiega quali tipi di emozioni si generano in questo triste periodo di quarantena e soprattutto ci dà alcuni consigli pratici per affrontare al meglio la fase “finale”.

La risposta emotiva durante la quarantena

Avresti mai pensato di vivere confinato dentro casa, come se foste agli arresti domiciliari, tra l’altro senza

processo? Io sinceramente no. L’essere umano è emotivo, ciò vuol dire che segue la logica delle emozioni.

Qualora fossi di fronte a un nemico impercettibile, inarrestabile, invisibile contro il quale non hai armi

di cura, chiediti quale emozione fa la sua comparsa? Quale emozione guida le nostre azioni? La Paura!

La paura è spesso utile, ma un livello troppo altro può farti fare azioni controproducenti!

Il Covid-19 ha costretto molti di noi a vivere confinati in casa, per il nostro bene, per la salute di noi

stessi e dei nostri concittadini. Ma se da un lato questa misura di contenimento sta avendo i suoi effetti

anti-contagio, l’impatto sulla salute mentale di tutti noi è stato ed è veramente devastante.

Come poter affrontare e gestire le emozioni che fanno la loro comparsa in questo periodo di isolamento?

Uno dei primi consigli che posso darti è informati. Informarsi è importante e tu lo stai già facendo, leggendo questo articolo, ad esempio.

I principali consigli

Scegli un momento, due al massimo, al giorno nei quali informarti nei canali ufficiali. Il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità hanno delle sezioni apposite per dare delle informazioni ufficiali precise riguardo questa emergenza. Questo per evitare che vi sia un sovraccarico di informazioni, talvolta trattate anche in maniera da impensierire. In tal modo avrai pochi ma costanti aggiornamenti sull’attualità e l’ansia resterà in disparte.

Nel video troverai altri suggerimenti pratici da seguire già da adesso.

Gesti piccoli, apparentemente irrilevanti, possono essere molto potenti e permettono di limitare l’ansia e il

senso d’isolamento.

Il video

La Bio di Alberto Sivo

Alberto Sivo è psicologo, terapeuta e formatore. Dopo la laurea, conseguita con il massimo dei voti, si è specializzato in comunicazione, intelligenza emotiva, psicologia clinica e tecniche di rilassamento. Nel suo lavoro, che svolge tra Lazio, Umbria e Campania, offre consulenze individuali, di coppia e anche percorsi di gruppo, alcuni dei quali gratuiti e aperti a tutti gli interessati.