Il sindaco di Alatri ingegner Giuseppe Morini in accordo con il consigliere delegato ai servizi cimiteriali Romano Giansanti avendo rilevato il diffuso sentimento di preoccupazione e disagio da parte della popolazione per la prolungata chiusura del civico cimitero, non potendo andare oltre le norme dettate dal governo e dalla Regione Lazio e quindi non potendo consentire la riapertura del luogo sacro prima del 4 maggio, ha dato indirizzo agli uffici competenti di consentire una riapertura parziale attraverso una sorta di servizio di consegna da parte delle ditte di vendita di piante e fiori.

Alatri, riapertura parziale del cimitero comunale

A partire dal 27 aprile, dal lunedì al sabato escluso il primo maggio, dalle ore 7,30 alle 12,30, sarà concesso l’accesso al civico cimitero alle sole ditte di commercio al dettaglio di fiori e piante (fiorai, vivai) previo appuntamento e autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Ambiente del Comune di Alatri.

“L’accesso al luogo sacro – spiega il consigliere delegato ai Servizi cimiteriali Romano Giansanti – avverrà alla presenza del personale designato dall’ente. Non potrà essere concesso l’accesso a più di una persona/ditta per ora. L’accesso al cimitero sarà consentito esclusivamente ai titolare dell’azienda e/o suo dipendente autorizzato, muniti di dispositivi di sicurezza, previo appuntamento da prendersi inoltrando la richiesta ad un individuato indirizzo di posta elettronica o per via telefonica (dalle ore 8,30 alle 12,30 dei giorni feriali telefonando allo 0775/448303 e/o alla mail simone.sabellico@comune.alatri.fr.it). Crediamo – conclude Romano Giansanti – che in questo modo si possa onorare la memoria dei nostri defunti anche se indirettamente e per il momento solo a distanza”.