Per rendere possibili lavori urgentissimi e improrogabili per la riparazione di un cavo di media tensione viene disposta la chiusura al transito veicolare di via Del Colle.

Guasto cavo alta tensione

Il guasto pregiudica la fornitura di energia elettrica a tutta la zona in un tratto di strada particolarmente ristretto. La chiusura della strada, come si legge nell’ordinanza disponibile sul sito istituzionale del Comune per ulteriori dettagli, è necessaria per la sua conformazione e per il tipo di lavoro da eseguire.

Per consentire i lavori in condizioni di sicurezza e con la massima velocità è necessaria la modifica temporanea del traffico delle auto nella zona, nei seguenti modi:

VIA DEL COLLE altezza intersezione con Via Arco del Macello

DIREZIONE OBBLIGATORIA a SINISTRA;

VIA DEL COLLE altezza Piazza SAN NICOLA

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori, dalle 14 sino a cessate esigenze della giornata di oggi, 24 aprile.

Si specifica che le auto eventualmente in sosta all’interno della zona in cui vige il divieto di transito potranno andare solamente in direzione uscita verso strada Orti.

Sono temporaneamente sospese le precedenti ordinanze nelle parti in contrasto con la seguente.