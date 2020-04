In base ai dati comunicati dalla direzione generale della Asl Roma 5 le persone positive al Covid-19 nel Comune di Tivoli sono attualmente ancora 20.

Ecco tutti i dettagli sul Covid-19 a Tivoli

Oggi nel territorio si contano, infatti, una persona positiva in più e una guarita; un dato, quest’ultimo, che porta complessivamente a 15 i guariti e a 39 i contagiati dall’inizio dell’emergenza sanitaria (di cui purtroppo quattro i deceduti).

Per quanto riguarda le quarantene, sono in totale 30. In particolare: nove gli autoisolamenti domiciliari (ossia coloro che si sono posti in autoisolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione) e 21 le persone in quarantena fiduciaria domiciliare.

“Resta la raccomandazione forte a continuare a rispettare le misure di contenimento e di distanziamento sociali”, dice il sindaco Giuseppe Proietti, “soprattutto in vista dell’avvicinarsi della ‘fase due’ dell’emergenza, il prossimo 4 maggio, che non vuol dire ritorno alla normalità: l’epidemia non sarà finita per quella data, e ancora lontano è il momento in cui potremmo contare su un vaccino contro il Covid-19. Per questo rinnovi la raccomandazione a tutti i tiburtini e a tutte le tiburtine a rispettare il distanziamento sociale e a non uscire se non per reali esigenze legate al lavoro, alla salute e agli acquisti alimentari”.