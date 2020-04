Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali e film per oggi venerdì 24 aprile 2020 con la programmazione completa di oggi

Rai 1

ore 20:30 I Soliti Ignoti (replica)

ore 21:25 Pavarotti

Il film documentario su Luciano Pavarotti diretto da Ron Howard

ore 23:25 Speciale Tg1 – Talk Show Info

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 NCIS 17×06 1a Tv

ore 22:10 The Rookie 2×02 1a Tv

ore 23:00 Blue Bloods 9×08 1a Tv

ore 23:45 The Expatriate

Rai 3

ore 20:20 Non Ho l’età

ore 20:45 Un Posto al Sole (replica)

ore 21:20 In guerra per amore

ore 23:20 I Topi 2×01-02

Canale 5

ore 20:35 Striscia la notizia (show)

ore 21:40 Paperissima

ore 23:15 La ricerca della felicità

Italia 1

ore 19:25 CSI 4×17-18

ore 21:20 The Twilight Saga: Eclipse

ore 23:40 Questione di stile

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 Quarto Grado – Info talk show

ore 00:45 Il commissario Schuman 7×02

La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Talk

ore 21:15 Propaganda Live – Satira

Tv8

ore 20:30 Guess My Age p. 150

ore 21:30 Italia’s Got Talent Best Of

ore 23:30 Piacere Maisano ai tempi del Coronavirus

Nove

ore 20:30 Deal with It – Game

ore 21:30 Fratelli di Crozza – Il meglio

ore 22:50 Accordi & Disaccordi – Talk Show Live

Serie Tv e Film da non perdere oggi 24 aprile 2020

Sky/Premium

Sky Atlantic ore 21:15 Diavoli 1×03-04 1a Tv

ore 21:15 Fox ore 21:00 Modern Family 11×01-02-03-04 + Stumptown 1×17

ore 21:00 11×01-02-03-04 1×17 FoxLife ore 21:00 Outlander 5×08 V.O. 1a Tv + Station 19 3×09

ore 21:00 5×08 V.O. 1a Tv + Station 19 3×09 FoxCrime ore 21:05 The Blacklist 7×09 1a Tv + Bull 1×20-21

ore 21:05 7×09 1a Tv + Bull 1×20-21 PremiumCrime ore 21:15 Law & Order SVU 21×07 1a Tv + Imposters 2×05

ore 21:15 21×07 1a Tv + Imposters 2×05 Premium Stories ore 21:15 Chicago Med 5×11 1a Tv – Mom 7×13-14

ore 21:15 5×11 1a Tv – Mom 7×13-14 Premium Action ore 21:15 Arrow 8×04 + Supergril 5×05

ore 21:15 8×04 + Supergril 5×05 laF ore 21:10 Vanity Fair 1×05-06

I Film di stasera in tv – canali non a pagamento

Rai 4 ore 21:20 Lupin III

ore 21:20 RaiMovie ore 21:10 Loving

ore 21:10 20 ore 20:30 The Next Three Days

ore 20:30 La5 ore 21:30 Miss FBI Infiltrata Speciale

ore 21:30 Italia 2 ore 21:20 Frozen

ore 21:20 Cine34 ore 21:10 Innocenza e turbamento

ore 21:10 Iris ore 21:10 L’altra donna del re

ore 21:10 Cielo ore 21:20 Carne tremula

ore 21:20 Spike ore 21:30 C’era una volta a Los Angeles

ore 21:30 tv2000 ore 21:05 Ritratto di famiglia con Tempesta

I Film pay Sky/Premium