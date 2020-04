Di seguito, la trascrizione di quanto denunciato dalle sigle sindacali di Atac su una situazione riguardante assembramento:

La lettera

Le scriventi RSU della rimessa Tor Pagnotta hanno constatato che i passeggeri trasportati in determinati orari e su alcune linee (31-709-h-780-723-792-360, etc-) sono eccessivi per far sì che vengano rispettate le corrette distanze sociali, così come previsto dai DPCM, al fine di prevenire il contagio del virus.

A conferma di quanto sopra denunciato, infatti, in questi ultimi giorni, i conducenti sono stati invitati, tramite messaggi al SIGE, a comunicare tempestivamente eventuali criticità sul numero degli utenti trasportati. Alcuni autisti che hanno utilizzato questa procedura, ci hanno riferito che gli operatori della centrale non erano a conoscenza su quali provvedimenti adottare, rispondendo che ne avrebbero semplicemente preso nota e di proseguire il normale servizio, senza porre alcun rimedio alla problematica esposta. in previsione anche dell’imminente avvio della seconda fase (Covid-19) ormai annunciata dagli organi di stampa e dal Presidente del Consiglio, chiediamo di intensificare fin da subito le linee interessate, di considerare di introdurre l’obbligo delle mascherine a bordo dei mezzi per i passeggeri e di stabilire un aumento massimo di passeggeri trasportabili, a seconda della tipologia della vettura.

Ribadiamo la richiesta di fornire a tutti i conducenti un numero congruo di mascherine e guanti anziché il previsto kit previsto, utilizzazione una sola volta. Tutto ciò, nell’interesse e a tutela dei lavoratori, sempre per il contenimento del contagio da covid-19. Certe di un positivo riscontro.

Le sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL e FAISA-CISL.