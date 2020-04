Alatri, incidente tra due veicoli oggi 23 aprile 2020: Polizia Locale sul posto

Incidente nel comune di Alatri, in provincia di Frosinone. Questa mattina, 23 aprile 2020, si è verificato un sinistro tra due veicoli.

Incidente tra due furgoni ad Alatri

Il sinistro è accaduto in via Via Mediana Chiappitto. A quanto si apprende una persona alla guida di un furgone, intenta a fare retromarcia, avrebbe colpito il secondo veicolo. Non risultano feriti in seguito all’incidente. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso.

Non si registrano disagi nello scorrimento del traffico, ma si raccomanda alle persone di prestare attenzione alla guida nei pressi del suddetto tratto, per permettere alla Polizia Locale di lavorare in sicurezza.

