VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: CODE PER INCIDENTE SU STATALE PONTINA.

La situazione

Code sulla strada statale Pontina all’altezza di Castel di Decima a causa di un incidente in direzione Eur.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo che successivamente all’impatto si è ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, le squadre Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico è deviato su viabilità locale.

Traffico in progressiva normalizzazione, invece, all’altezza di Pomezia nord a causa di un incidente avvenuto in precedenza e ormai risolto, sempre in direzione Eur.

Lo comunica Astral Infomobilità sul suo profilo Twitter.

Si raccomanda di prestare attenzione alla guida e di moderare la velocità.

FOTO DI REPERTORIO