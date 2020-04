Oggi, 14 aprile 2020, si è verificato un incidente sulla SS148 Pontina. Di seguito la comunicazione di Anas su quanto accaduto questo pomeriggio:

“A causa di un incidente, sulla statale 148 Pontina è provvisoriamente chiusa al transito la corsia di marcia lenta in direzione Roma al km 55 (Aprilia). L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo e nell’impatto una persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118 con elisoccorso, le squadre Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile”.

Foto di repertorio