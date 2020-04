È stata firmata questa mattina l’ordinanza di cessazione di un’attività socio assistenziale per anziani.

Ecco le parole del Comune di Fiuggi

“A seguito di istruttoria condotta dagli uffici competenti – si legge nella nota del Comune di Fiuggi – è stata predisposta e notificata un’ordinanza di cessazione di attività socio assistenziale per anziani, in regime residenziale, non autorizzata, alla struttura abusivamente condotta da una società’ di Roma intestata ad una persona straniera, all’interno della struttura ricettiva alberghiera denominata hotel Concorde, sito a Fiuggi, in via Armando Diaz 568”.

Viene specificato inoltre che “ogni adempimento sarà seguito direttamente dagli uffici al fine di garantire, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria Covid19, l’ospitalità degli anziani in massima cautela e sicurezza”.