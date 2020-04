A partire dalla giornata di martedì avrà luogo la consegna delle mascherine per i cittadini di Fiuggi. È appena giunto un lotto di 5000 mascherine bloccato da settimane nelle dogane extraeuropee e ne arriveranno altre 5000 – entro la prossima settimana- si da poterle distribuire a tutti i residenti.

Consegna delle mascherine alla cittadinanza

La distribuzione avverrà casa per casa da parte della Protezione Civile, consegnando le mascherine all’interno di una busta destinata ad ogni nucleo familiare nel numero di UNA MASCHERINA PER OGNI CITTADINO.

La distribuzione avrà luogo secondo un calendario stilato di concerto con l’ufficio Anagrafe per concludere il tutto nel giro di circa due settimane (fine fase 1)

Il sindaco Baccarini dichiara: ‘A partire dalla giornata di martedì inizierà in città la distribuzione delle mascherine nel numero di una per ogni cittadino. Voglio espressamente ringraziare la Protezione Civile, l’ Ufficio Anagrafe e l’intero COC per l’ottimo lavoro già svolto e da svolgersi.

L’arrivo delle mascherine non rappresenta un invito ad uscire nei prossimi giorni nel pieno della fase 1, ma quanto una necessità e una precauzione nella successiva fase 2, che dovrebbe partire il 4 maggio, in cui avverrà la progressiva riapertura delle attività commerciali e della libera circolazione personale e si dovrà convivere con la presenza del Virus. Ringrazio nuovamente i cittadini che si stanno dimostrando ligi alle regole”.