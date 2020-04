Sono 163 gli illeciti rilevati in questo fine settimana da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sul territorio capitolino, perlopiù per spostamenti privi di motivi validi o inattendibili, come chi ha dichiarato di andare a fare la spesa ma in orario di chiusura delle attività commerciali.

Ecco cosa è successo

C’è poi chi ha tentato di giustificarsi con la scusa di una passeggiata intorno casa, abitando però in quadranti opposti della città o in altri comuni: è il caso di un ciclista fermato all’interno di villa Borghese. Un uomo di 46 anni che, oltre ad aver violato il divieto di accesso ai parchi e ville storiche della Capitale, non ha tenuto conto delle limitazioni previste per gli spostamenti da un comune ad un altro: da accertamenti è infatti risultato essere residente a Guidonia Montecelio.

Per tali motivi è stato sanzionato.