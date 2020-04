Tivoli e Guidonia Montecelio, sospensione idrica. Vie, orari e info

Acea Ato 2 – Montecelio e Tivoli, 3 aprile sospensione idrica

Guidonia Montecelio: via Roma (da via Manzoni a via Delle Calle), via De Curtis, zona Colle Fiorito

via Roma (da via Manzoni a via Delle Calle), via De Curtis, zona Colle Fiorito Tivoli: via Manzoni, via Leopardi, via Carducci, via Pascoli, Via Pascarella, via Foscolo, via Alighieri, via Parini, via Trilussa

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile, per l’intera durata dei lavori a:

Tivoli in viale Manzoni angolo via Dante Alighieri e via Pascoli angolo via Alfieri

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06/57994116.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800-130-335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.