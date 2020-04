Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali e film per oggi mercoledì 22 aprile 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Meraviglie – La Penisola dei tesori

23:40 Porta a Porta

01:16 Che tempo fa

01:20 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Quello che veramente importa

23:20 Zeta – Una storia Hip Hop

01:05 Marie Brand e le ombre del passato

02:25 Casi d’amore Una papera pericolosa

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Non ho l’età

20:45 Un posto al sole Classic

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura – Dei Delitti Seriali

01:50 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 Stasera Italia Speciale

23:25 Confessione Reporter

00:25 Patty Pravo Special

02:07 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:27 Media Shopping

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:20 Tu Sì Que Vales

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

02:01 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:31 Scambi di Coppia – C.S.I. – Scena del Crimine

21:21 Jurassic Park III

23:07 Its’ A Trap! – I Parte – i Griffin

23:29 Its’ A Trap! – II Parte – i Griffin

23:52 Beneath

01:16 Il Giorno dell’Unità – The 100

01:56 Studio Aperto – la Giornata

02:06 Sport Mediaset – la Giornata

02:20 Media Shopping

7 LA7

19:00 Drop Dead Diva

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Mussolini ultimo atto

23:45 Atlantide presenta: Margherita Sarfatti

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 L’uomo bicentenario

00:00 I delitti del BarLume – Hasta pronto

01:45 Omicidi in Oklahoma

9 NOVE

20:30: Deal With It – Stai al gioco

21:35: RoboCop

01:45: Airport Security Ireland

02:35: Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Diffusione dell’Ornitofobia – The Big Bang Theory V

20:42 L’ Acquisizione della Sputacchiera di Fuoco – The Big Bang Theory V

21:04 La Tana del Bianconiglio – 22-11-63

22:01 Halloween 1960 – 22-11-63

23:02 Un Ponte per Terabithia

01:02 Ecoterroristi – Covert Affairs II

01:49 Alla Ricerca del Microdot – Covert Affairs II

02:29 Ritorno A Beirut – Homeland – Caccia Alla Spia II

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds IV ep.3

21:24 E venne il giorno

22:57 Nemesi

00:32 Supernatural XII ep.14

01:15 Supernatural XII ep.15

01:58 Supernatural XII ep.16

02:38 Cold Case ep.9

22 Iris

20:05 Killer di Professione – II Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Prova A Prendermi

23:17 Alfabeto

23:33 Men Of Honor

02:09 La Delicatesse

23 Rai 5

20:00 Piano Pianissimo

20:17 Under Italy

21:15 Opera – Andrea Chénier

23:21 Inventing David Geffen: King of Hollywood

00:17 Genesis live, 1973

00:47 Jacques Brel live al Casinò di Knokke, 1963

01:24 Rai News Notte

01:26 This is art

02:16 Under Italy

24 Rai Movie

21:10 Amore, cucina e curry

23:10 Movie Mag

23:40 Elle

01:50 Swimming Pool

25 Rai Premium

20:25 Il Restauratore – L’uomo del destino ep. 4

21:20 Saggi consigli – Il ritorno

23:00 L’allieva – p.5

01:00 L’allieva – p.6

26 Cielo

19:15 Affari al buio

20:15 Affari di famiglia

21:15 Los Angeles di fuoco

23:15 La felicità nel peccato

00:45 I racconti immorali di Borowczyk

02:30 Science, Sex and the Ladies – Tutto

27 Paramount Network

20:10 la tata

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:00 Derailed – Attrazione letale

01:00 Law & Order: Unità Speciale

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:30 Rete di speranza

20:00 Il Santo Rosario

20:30 Tg 2000

21:00 Italia in preghiera

21:50 Beati Voi Tutti Santi

00:10 Effetto notte

00:45 Retroscena

01:20 La compieta

01:40 Il Santo Rosario

02:05 L’Ora Solare

29 LA7d

19:20 I menù di Benedetta

20:30 Damages

21:30 Detective’s Story

23:40 L”inferno di cristallo

30 La 5

21:10 Il Romanzo di un Amore – Battibecchi D’Amore

22:55 Uomini e Donne

00:13 Gym Me 5

00:23 Uccidere O Essere Uccisi – The Vampire Diaries II

01:02 Piano B – The Vampire Diaries II

01:40 Ballo in Maschera – The Vampire Diaries II

02:20 Rose – The Vampire Diaries II

31 Real Time

20:20: Cortesie per gli ospiti – Pino e Ciro vs. Mirta e Federica

21:20: Malati di pulito – Caren-Linda e Jamie-Mick

22:10: Malati di pulito – Claire-Sue-Roger e Lynne-Mark-Karl

23:05: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzi incredibili

23:55: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il linfoma

00:45: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il meglio

01:40: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – 20 lunghi anni

34 Cine34

21:09 Totò d’Arabia

22:46 Che fine ha fatto Toto’ baby?

00:20 I tabù

02:04 La ragazza del bersagliere

35 Focus

20:15 I Conquistatori delle Vette – Masters of Engineering

21:15 L’Essenza dell’Acqua

22:15 Il Respiro della Terra – One Strange Rock: Pianeta Terra

23:15 La Genesi – One Strange Rock: Pianeta Terra

00:15 Rotta per Casa – One Strange Rock: Pianeta Terra

01:15 Africa: Sangue e Speranza – Focus Natura

01:42 Tgcom24

38 Giallo

20:15: The Glades – Predatori notturni

21:10: L’ispettore Barnaby – la morte arriva su un’auto d’epoca

22:50: Profiling – Sacrificato

23:50: Profiling – Lo spirito malvagio

00:50: Murder Comes to Town

02:35: The Guardian – Lesioni personali

39 TOP Crime

19:32 The Mentalist

21:10 Delitto sulla Loira

23:02 Chicago P.D.

00:30 Law & order: unità speciale

01:53 Person of interest

49 Spike TV

20:30 Supernatural

21:30 Monuments Men

23:30 Law & Order: Unità Speciale

01:00 Supernatural

02:00 Police Interceptors

52 DMAX

20:50: Nudi e crudi XL – L’incubo

21:40: Gipponi senza frontiere – Superare i limiti

22:25: Gipponi senza frontiere – Su per il torrente

23:15: Highway Security: Spagna

00:00: Drug Wars

00:50: Drug Wars – Pangas

01:15: Drug Wars – Panama

01:45: Ce l’avevo quasi fatta – Fuga dal condotto dell’aria

02:35: Clima del terzo tipo

54 Rai Storia

20:55 Come eravamo – Giovani P. 4

21:10 Italiani. Raffaele Cadorna

22:05 Cronache di Hitler

00:00 Notiziario – RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente. Ovra la polizia del regime

01:00 a.C.d.C. Conquistadores Orfani

02:00 Conflitti – Memorie del Nostro Tempo. Tra L’Europa e L’Asia

55 Mediaset Extra

20:30 Istruzioni per L’Uso – i Cesaroni

21:15 Casa Vianello

00:00 Due in Ascensore – Papà Prende Moglie

01:00 Una Famiglia e una Culla – Papà Prende Moglie

01:48 Tgcom24

01:50 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:30: Affari a quattro ruote – Ford Escort RS

21:20: Affari a quattro ruote – Toyota Supra

22:15: Texas Metal – Extra large

23:05: Texas Metal

23:55: Texas Metal – C10

00:45: Texas Metal – Suburban

01:40: Fast N’ Loud – Speciale David Hasselhoff. 2a parte

02:30: Fast N’ Loud – 71 Scat Pack Challenger. 2a parte

66 Italia 2

20:05 Fine del Torneo – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 A Spada Tratta – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 La Vittoria di Zoro – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Lupin e L’Uovo di Colombo – Animazione

23:15 Ted 2

01:10 Ghetto Relax – Camera Cafè

01:15 Simpatici – Camera Cafè

01:20 Attrazione Fatale – Camera Cafè

01:25 Incursione Notturna – Camera Cafè

01:30 Firme False – Camera Cafè

01:35 Viaggio Premio – Camera Cafè

01:40 Poltrona Bomba – Camera Cafè

01:45 La Maglietta del Che – Camera Cafè

01:50 L’ Informatica – Camera Cafè

01:55 La Signora del Bagno – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101